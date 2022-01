Malas noticias: Griezmann vuelve a lesionarse

La preocupación se apoderó del Atlético de Madrid, una vez que en el regreso de Antoine Griezmann, tras superar el Covid 19, el delantero francés anotó gol ante el Rayo Majadahonda, sin embargo el delantero francés, se resintió de una lesión muscular y salió al minuto 75 del partido.

Los servicios médicos del Atlético de Madrid “sospechan” que el atacante galo puede “haber sufrido una recaída” de la lesión en el muslo derecho sufrida el pasado 12 de diciembre ante el cuadro del Real Madrid en el partido correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey contra el Rayo Majadahonda en el estadio Wanda Metropolitano.

“Nuestro jugador Griezmann se retiró con molestias musculares en el muslo derecho; los servicios médicos sospechan que pueda haber sufrido una recaída”, esta fue la información que el equipo médico del club compartió a los aficionados y medios de comunicación.

¿Qué tan grave es la lesión de Antoine Griezmann?

Quedan pendientes las pruebas para determinar el status real de la sesión de Griezmann, el atacante francés será al menos baja el próximo domingo contra el Villarreal y la semana siguiente para el torneo de la Supercopa de España.

La salida del francés, tras casi 20 minutos de juego, encendió las alarmas para su entrenador, el argentino, Diego Pablo Simeone, quien está al pendiente de la recuperación de su delantero y opinó al respeto en la conferencia de prensa, posterior al partido.

“Ya seguramente los médicos informarán mejor de lo que ha sucedido. Griezmann es un jugador tremendamente importante para nosotros y es una pena que hoy se haya lesionado”, comentó acerca de la lesión de Griezmann.

Respecto al partido, el “Cholo” Simeone agregó: “Me gustó la intensidad, la actitud del equipo, las formas con las que empezó el partido. Nos sirve para estar en el próximo turno. Hay muchos equipos importantes que han pasado”, añadió Simeone, que, con el triunfo asegurado, les transmitió a sus jugadores “no que no hicieran daño al Majadahonda” sino no hacerse “daño” ellos mismos.

