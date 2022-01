“Estuve muerto durante 5 minutos”: Christian Eriksen

Una de las imágenes más fuertes del año pasado fue cuando Christian Eriksen se desplomó tras sufrir un infarto en pleno partido contra Finlandia en la Eurocopa, hoy el futbolista danés rompió el silencio y en una entrevista para la televisión pública de su país reveló sus intenciones de cara al futuro.

Su presente y temores

Además, habló sobre si tiene miedo de volver a sufrir un paro cardiaco y fue contundente al decir que “estuve muerto cinco minutos”, aseveró Christian Eriksen.

Sobre si vive con miedo de que pueda volver a vivir una experiencia similar fue tajante: “de ninguna manera, ni por asomo. Al principio, tenía cuidado pensando en cuánto podía aguantar mi corazón tras lo ocurrido. Pero ahora, siento que me han hecho tantas pruebas como era posible, así que no, no tengo miedo que pueda suceder otra vez”.

Su salida del Inter

“Creo que es el amor por jugar al futbol, ¿me puedo ver a mí mismo sin futbol cuando sé que los médicos dicen que estoy bien? Entonces nada en mi interior me dice que no tenga que jugar”, indicó el ex jugador del Inter de Milán, cuadro con el que rescindió contrato porque las normas italianas no permiten que un futbolista con un desfibrilador implantado pueda jugar, sobre el porqué determinó no retirarse.

Su regreso al campo de juego

Sobre su vuelta a las canchas, Eriksen no tiene la intención de llevarlo con calma. Y es que su objetivo a corto plazo es jugar el Mundial de Qatar 2022 y afirmó que desde el inicio de su rehabilitación ha tenido en la cabeza el poder defender a la camiseta de su país en la Copa del Mundo. Aunque, el mediocampista tiene claro que para lograr ser seleccionado para integrar al plantel danés deberá recuperar su nivel.

El agradecimiento a sus compañeros y al público

Por supuesto, el elegante mediocampista ofensivo se tomó un tiempo para agradecer a la gente que le enviaba flores a su casa y por los buenos deseos que el público le hizo llegar por diversos medios, ya que le hizo experimentar una sensación muy agradable y que le ayudó para transitar este complicado proceso.



Para cerrar, agradeció a sus compañeros y a los médicos por haber actuado tan rápido en la cancha, además de saberse afortunado: “la gente lo vio y lloró en sus casas o donde sea que lo estaban viendo, y lo vivieron completamente. A pesar de todo, soy afortunado por estar aquí hoy y por tener la posibilidad de agradecerles por las lágrimas”.

Entrena apuntando a Qatar

Por ahora, Christian Eriksen se entrena por su cuenta en Copenhague, la capital de Dinamarca, a la espera de que surja la posibilidad de integrarse a un club para retomar su carrera en pos de su gran objetivo: jugar el próximo Mundial.