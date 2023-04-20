10 preguntas rápidas con Ryan Garcia | Box Azteca

En la previa de su compromiso contra Gervonta Davis, Ryan Garcia recibió al Box Azteca Team en su campamento y Rafa Ayala entrevistó al pugilista nacido en Estados Unidos, de raíces mexicanas. Dentro de la charla, ‘King Ry’ participó en la dinámica de 10 preguntas rápidas donde le permitió a sus aficionados conocer más sobre él.

En las preguntas, Ryan Garcia platicó sobre sus ídolos en el deporte de los puños y opinó sobre exponentes del boxeo como Julio César Chávez y Saúl ‘Canelo’ Álvarez; además, de su vida fuera del boxeo y sus gustos personales.

Gervonta Davis vs Ryan García: ‘King Ry’ habla en exclusiva para Box Azteca | Primera parte

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Ryan Garcia se enfrentará a Gervonta Davis el próximo sábado 22 de abril en la Arena T-Mobile de Las Vegas, Nevada, en un combate pactado en 136 libras. La pelea entre ambos pugilistas llega con un guerra de declaraciones donde ambas se han descalificado; mismo que podrás disfrutar a través de Azteca 7, La Casa del Boxeo.