10 preguntas rápidas con Ryan Garcia | Box Azteca
A través de 10 preguntas rápidas, conoce más a Ryan Garcia, pugilista nacido en California, de raíces mexicanas, que sueña con ser campeón del mundo
En la previa de su compromiso contra Gervonta Davis, Ryan Garcia recibió al Box Azteca Team en su campamento y Rafa Ayala entrevistó al pugilista nacido en Estados Unidos, de raíces mexicanas. Dentro de la charla, ‘King Ry’ participó en la dinámica de 10 preguntas rápidas donde le permitió a sus aficionados conocer más sobre él.
En las preguntas, Ryan Garcia platicó sobre sus ídolos en el deporte de los puños y opinó sobre exponentes del boxeo como Julio César Chávez y Saúl ‘Canelo’ Álvarez; además, de su vida fuera del boxeo y sus gustos personales.
Gervonta Davis vs Ryan García: ‘King Ry’ habla en exclusiva para Box Azteca | Primera parte
VER AQUÍ EN VIVO LA PELEA: GERVONTA DAVIS VS RYAN GARCIA
Ryan Garcia se enfrentará a Gervonta Davis el próximo sábado 22 de abril en la Arena T-Mobile de Las Vegas, Nevada, en un combate pactado en 136 libras. La pelea entre ambos pugilistas llega con un guerra de declaraciones donde ambas se han descalificado; mismo que podrás disfrutar a través de Azteca 7, La Casa del Boxeo.