¡Una obra de arte! A 17 años de un gol ‘maradoniano’

El gol de Diego vs INGLATERRA y el de Lionel vs Getafe no solo tienen una similitud visual, también lo tienen desde las estadísticas:



Messi recorrió 55 metros y Diego 52.



Messi lo hizo en 12 segundos y Diego en 10.



Messi realizó 13 toques y Diego 12.



Messi superó a 4 rivales…