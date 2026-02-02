El mexicano que dará el salto a una de las grandes ligas de Europa

Obed Vargas se ha ganado un lugar en la Selección Mexicana y ha sido uno de los jugadores más deseados por los clubes internacionales en los últimos meses.

El joven mexicano podría llegar a una de las grandes ligas del Viejo Continente en los próximos días.

Hecho para grandes cosas

Obed nació entre montañas y la nieve, formado bajo la lluvia de Seattle, se ganó el respeto de todos tras vencer a Lionel Messi en la final de la Leagues Cup, jugó el Mundial de Clubes, brilló en el Mundial Sub-20 y sueña con el Mundial 2026.

"De papás inmigrantes, de papás mexicanos, la mentalidad de mis papás de sobresalir en un país diferente, de poder sobrellevar muchos obstáculos, de poder salir adelante en un lugar donde nadie se imagina que hay mexicanos o gente hispana, esa mentalidad es la que me ha llevado a donde estoy hoy", dijo el mexicano.

Vargas espera ser una de las sensaciones de México en 2026, ya demostró su coraje liderando al Seattle Sounders al título, dejando en el camino al Inter de Miami de Messi, y su salto a Europa está cada vez más cerca.

"Fue firmarme que estoy para eso, que estoy listo para eso, y disfrutar ese momento, esos partidos. Una final contra Messi no creo que volveré a vivirla. Lo ideal sería llegar a una liga formativa como la de Holanda, Portugal, no sé, Francia. Puede ser. Lo más importante para mí es llegar a un equipo que crea en mí", expresó el joven talento nacional.

Obed y Gil Mora, el futuro de la Selección Mexicana

La agencia llamada "El Cielo" es la que se ha encargado de proyectar a dos de los mejores talentos de México y de Estados Unidos, Gil Mora y Obed Vargas. Un proyecto liderado por Gerardo Sánchez, quien mantiene comunicación con estos jóvenes jugadores mexicanos.

"Dentro de mí sabía que México iba a ser la selección con la que yo iba a jugar. Estoy muy agradecido; pasé tiempo con Estados Unidos por términos de oportunidad de crecer, acá es lo que pasó y estoy muy agradecido por eso", sentenció.

