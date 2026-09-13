Trágica suerte blaugrana; los 3 fichajes más caros en la historia del Barcelona y sus tristes números

El FC Barcelona goza de un presente realmente atractivo en cuanto a finanzas se refiere luego de intensos años de sequía y de constantes problemas relacionados a la cantidad de dinero que la directiva despilfarró en algunos jugadores, mismos que, dicho sea de paso, nunca respondieron en el campo.

Champions League Barcelona vs Juventus

De hecho, a nivel histórico el Barcelona cuenta con tres elementos que destacan por ser los más costosos para el club, y curiosamente ninguno de ellos logró trascender como se esperaba. Por tal motivo, es preciso que conozcas de quién se trata y sus números en el club.

Los 3 fichajes más caros en la historia del Barcelona y sus tristes números

Philippe Coutinho : El FC Barcelona lo fichó después de haber sobresalido en la Premier League con el Liverpool a cambio de 120 millones de euros, pues esperaba que el brasileño destacara en el campo. Sin embargo, salió del club con solo 25 goles en 106 partidos.

: El lo fichó después de haber sobresalido en la Premier League con el Liverpool a cambio de 120 millones de euros, pues esperaba que el brasileño destacara en el campo. Sin embargo, salió del club con solo 25 goles en 106 partidos. Antoine Griezmann: El mediocampista ofensivo francés registró 35 anotaciones y 17 pases a gol en 102 duelos disputados con la institución blaugrana. A priori, los números del jugador no son malos; sin embargo, se esperaba mucho más de él en la comunidad culé.

☑ Right foot

☑ Left foot



Barcelona got their Ousmane Dembélé back after two seasons, and Karim Adeyemi is proving he’s him. 🥺🔵🔴 pic.twitter.com/7oaNIBkEA7 — 𝗠𝗿 𝗘𝗹𝗶 (@MrEli_x) September 9, 2026

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Ousmane Dembélé: Hot es uno de los mejores jugadores del mundo; sin embargo, en su momento el Barcelona colocó casi 105 millones de euros por él considerando su increíble proyección, aunque salió del club años después con solo 40 anotaciones en 185 duelos disputados.

¿Qué jugadores costosos sí trascendieron en Barcelona?

En el cuarto lugar lugar de los jugadores más costosos en la historia del Barcelona aparece Neymar Jr, brasileño por el que el club pagó alrededor de 90 millones de euros. No obstante, y a diferencia de los ejemplos pasados, el delantero sí hizo valer su nombre al concretar 105 anotaciones y 76 asistencias en 186 partidos.