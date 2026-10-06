3 muñecos de Gilberto Mora que todo fan de la Selección Mexicana debe tener

Con 17 años (casi 18) el joven surgido de los Xolos de Tijuana es uno de los referentes mundiales por lo hecho a su corta edad, donde se incluyen titularidades en una Copa del Mundo. Por ello, su importancia se refleja en aspectos como los de la juguetería. Las nuevas infancias parece que encontraron a su referente mexicano, por eso estas son las 3 figuras que se pueden conseguir de Gilberto Mora.

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¿Cuáles son las mejores figuras de Gilberto Mora?

El muchacho de oro, canterano de los Xolos de Tijuana, sigue confirmándose como figura nacional e incluso ya de alcance internacional. Es por eso que ya salieron productos como juguetería. Por ello, si ya quieres comenzar tu colección de Gilberto Mora, estas son 3 opciones que propone la Inteligencia Artificial de Google. Como siempre, se te anima a investigar bien los proveedores y la manera de enviar artículos, si es que los pides desde la web.

Gilberto Mora, Figura de Coroplast con Base, 110 cm

Esta figura se describe como una silueta decorativa de tamaño real en alta resolución, la cual queda a la perfección con lo que sería un cuarto de juegos. En cuanto a los detalles, se indica que es hecha de coroplast ligero pero resistente… y con una base de fácil armado. Aunque está en categoría de muñecos, no es un juguete como tal sino una especie de adorno que se puede colocar en un mueble de colección.

Figura Vualá (Gilberto Mora) Selección Mexicana

En las decenas de productos que diferentes marcas sacaron previo a la Copa del Mundo, Vualá produjo sus propios futbolistas, entre los que justamente se encuentra Gilberto Mora. La realidad es que es un muñequito bastante pequeño a escala de 1/6 ideal para repisas. En algunas tiendas en línea alcanza el precio de casi 300 pesos… pero sería bueno lanzarse a buscarlo en mercaditos de piezas coleccionables para no hacer tal gasto.

Funko Gilberto Mora Morita Selección Mexicana

Mientras que en una de las piezas más clásicas, pero siempre efectivas, se encuentra este funko de Gilberto Mora. En la red se describe como una figura personalizada estilo Funko Pop, fabricada en resina mediante impresión 3D. También se indica que está pintada a mano, incluye su base y una caja temática de la Selección Mexicana. Puede ser una pieza valiosa de cara al próximo proceso mundialista.