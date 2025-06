De valer 45 millones de euros en Arsenal: El precio con el que llega Aaron Ramsey a Pumas UNAM

La operación entre Pumas UNAM, que desmintió una posible llegada de Mauro Icardi , y Aaron Ramsey se concretaría sin desembolso por el fichaje. El mediocampista galés llegará como agente libre, pese a que en 2018 su valor de mercado alcanzó los 45 millones de euros. Actualmente, su cotización es de 600 mil euros, lo que marca un cambio drástico en su proyección económica. El futbolista formado en Cardiff City sería el primer refuerzo para el equipo que dirige Efraín Juárez, con un contrato de un año y opción de ampliación. Las gestiones estuvieron encabezadas por David Baldwin, representante tanto del estratega como del jugador.

¿Cuál fue el costo real del fichaje de Aaron Ramsey a Pumas UNAM?

La transferencia no implicará ningún pago por derechos federativos, más allá de tener un valor de 600 mil euros según Transfermarkt . Ramsey saldrá del Cardiff City con el pase en su poder tras rescindir su vínculo. Solo resta que estampe su firma y se una al plantel universitario de manera oficial. El acuerdo será por una temporada, con posibilidad de renovación según rendimiento. La ausencia de un precio de traspaso no exime al club del pago de salario. Si bien no se han publicado cifras oficiales, se estima que estaría entre los mejores contratos del futbol mexicano, tomando como referencia otros casos de figuras internacionales.

Getty Images Aaron Ramsey llegó a valer 45 millones de euros a mediados de 2018

La llegada de Ramsey representa el séptimo cambio de club en su carrera. Después de su salida del Arsenal, donde jugó por más de una década, el galés pasó por Juventus, Rangers, Niza y recientemente tuvo su segunda etapa en Cardiff. Su nueva etapa en la Liga BBVA MX será la primera experiencia profesional fuera del continente europeo.

¿Qué impacto tiene la llegada de Aaron Ramsey al futbol mexicano?

El movimiento ocurre en un contexto donde varios equipos han apostado por nombres con trayectoria internacional. Tal como ocurrió con Sergio Ramos en Monterrey o James Rodríguez en León, Pumas UNAM suma un refuerzo con recorrido en selecciones y competiciones UEFA.

Ramsey aportará títulos obtenidos en Inglaterra, Italia y Escocia. En Arsenal fue campeón de la FA Cup en tres ocasiones; en Juventus alzó la Serie A y la Coppa Italia; mientras que con Rangers sumó una copa escocesa. Además, ha sido parte regular en la selección de Gales, participando en torneos continentales. Su paso reciente como jugador-entrenador en el Cardiff genera expectativas sobre su evolución futura. Si bien por ahora se enfoca en jugar, no se descarta una transición hacia funciones técnicas tras el retiro.