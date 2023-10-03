Quedan dos invictos luego de la Semana 4 de la NFL | Ritual Podcast

Ya se fue la Semana 4 de la NFL 2023, y solo quedan dos equipos con marca perfecta: los 49ers y los Eagles ambos contendientes de la Conferencia Nacional

Por: Azteca Deportes

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Philadelphia Eagles (Pertenece a NFL)