Los 49ers intentaron sacar del retiro a Ben Roethlisberger

Los San Francisco 49ers intentaron sacar del retiro a Ben Roethlisberger la temporada pasada, cuando sus quarterbacks Trey Lance y Jimmy Garoppolo se lesionaron.

El legendario jugador de los Pittsburgh Steelers reveló en una entrevista para la estación de radio estadounidense The X, que recibió una llamada para ver qué tan dispuesto estaba de vestirse de rojo.

“Me sentí muy cómodo con mi decisión”, dijo Roethlisberger. “Diría esto: el año pasado, hubo algunas verdades en el asunto de los Niners. Solo en el sentido de que estaban, creo, buscando algo. Solo para medir mi interés. Entonces, tuve pláticas. Eso es todo. No quiero sentarme aquí y decir que iba a ir o algo por el estilo. Llamaron para medir el interés”, dijo el ex pasador.

Ben Roethlisberger no vestiría otros colores



Sin embargo, ‘Big Ben’ dijo que a pesar de que le agradaba la idea, no se sentía muy cómodo con el hecho de ponerse otros colores que no fuera los de Pittsburgh.

“Tuve conversaciones con mi agente, con mi esposa, mi familia. Recé mucho al respecto. Y estaría mintiendo si no dijera que había una pequeña parte de mí que estaba intrigada, como, ‘Oh hombre, Todavía podría hacerlo ", como demostrarle a la gente que todavía puedo jugar. Pero al final del día, no puedo verme en otra cosa que no sea negro y dorado”, reconoció el pasador.

“A pesar de que tenían una gran oportunidad, creo, de ganar un Super Bowl, hubiera sido difícil para mí intentar ganar un Super Bowl en cualquier otro lugar que no fuera Pittsburgh”, finalizó.

San Francisco perdió a Trey Lance por una lesión en la Semana 2 y a Jimmy Garoppolo en la Semana 12. Los Niners se quedaron Brock Purdy, su tercer quarterback novato, quien brilló de forma inesperada antes de lesionarse también de cara a la Final de la Conferencia Americana.