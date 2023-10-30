¿Los 49ers pierden el rumbo tras la Semana 8 la NFL? | Ritual El Podcast

Se fue la Semana 8 de la Temporada 2023 de la NFL, donde los 49ers hilaron su tercera derrota consecutiva, mientras que los Eagles toman fuerza en la Conferencia Nacional

Por: Azteca Deportes

Tags relacionados
San Francisco 49ers (Pertenece a NFL)