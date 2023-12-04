¡Los 49ers paran en seco a los Eagles! Lo mejor de la Semana 13 de la NFL | Ritual El Podcast

La Semana 13 de la NFL dejó varias sorpresas, pero la victoria de los 49ers sobre los Eagles, en Philadelphia ¿Le dio un golpe de realidad al equipo de Jalen Hurts?

Por: Azteca Deportes

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