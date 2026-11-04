Gabriel Milito iguala una marca de Matías Almeyda en Chivas y alimenta la ilusión rojiblanca

Chivas vuelve a mirar hacia la Liguilla con una razón para ilusionarse que va más allá de su posición en la tabla. Gabriel Milito clasificó al Guadalajara a su tercera fase final consecutiva, una marca que ningún entrenador rojiblanco conseguía desde Matías Almeyda. La comparación tiene peso: aquella racha, hace nueve años, terminó con el campeonato del Clausura 2017.

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El boleto quedó asegurado después del triunfo 4-2 sobre Atlante. Con 29 puntos en 15 jornadas y dos partidos todavía por disputar, el equipo ya tiene garantizada su presencia entre los ocho mejores del Apertura 2026.

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¿Qué marca de Matías Almeyda igualó Gabriel Milito en Chivas?

Milito ha clasificado a Chivas en todos los torneos de Liga MX que ha dirigido: Apertura 2025, Clausura 2026 y Apertura 2026. No se trata de tres buenas semanas ni de una racha aislada, sino de mantener al equipo compitiendo durante tres campeonatos distintos.

Almeyda consiguió la misma secuencia entre el Clausura 2016 y el Clausura 2017. Guadalajara fue quinto, cuarto y tercero en la clasificación general de aquellos torneos. En el último levantó el título tras vencer a Tigres en la final, una noche que sigue siendo referencia obligada para la afición.

La diferencia es importante: Milito ya igualó la continuidad de su compatriota, pero todavía no su éxito en la Liguilla.

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¿Por qué esta clasificación alimenta la ilusión de Chivas?

El equipo de Milito no ha tenido un camino perfecto. En el Apertura 2025 quedó eliminado por Cruz Azul en cuartos de final; en el Clausura 2026 llegó a semifinales, donde volvió a encontrarse con el mismo rival y quedó fuera.

En sus dos Liguillas anteriores, el Guadalajara ganó uno de seis partidos. Ese registro explica por qué el boleto importa, aunque por sí solo no basta para hablar de una transformación.

|Crédito: Chivas

Ahora llega a una tercera oportunidad con una base de trabajo más reconocible. Además, la victoria ante Atlante fue la tercera consecutiva y confirmó su recuperación en el cierre de la fase regular.

El antecedente de 2017 invita a soñar, pero no garantiza nada. La verdadera comparación con Almeyda comenzará cuando Chivas tenga que resolver eliminatorias, soportar la presión y demostrar que su regularidad también puede convertirse en un campeonato.