5 funkos de Messi y CR7 para regalar

Pese a que comienzan a levantarse perfiles de futbolistas para las nuevas generaciones, el argentino y el portugués siguen siendo idolatrados por los aficionados al futbol. En ese sentido, estos son los mejores funkos que puedes conseguir de Messi y CR7. Además se te explica por qué vale la pena tenerlos en tu colección o regalarlos a alguien que comparta tu afición por la redonda.

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¿Por qué es buena idea regalar funkos de Messi y CR7?

Como se planteó desde el inicio, la nostalgia invadió el entorno en la Copa del Mundo 2026, con el adiós de leyendas como Luka Modric, Neymar, Messi y CR7… hablando del ámbito de la máxima competencia de selecciones a nivel internacional. Y justamente Leo y Cristiano siguen siendo los favoritos de la gente, por lo que la IA de Google propone la compra de estos funkos que deben convencerte para que los consigas.

¿Cuáles son los 5 mejores funkos de Messi y CR7?

Lionel Messi - Al ser los dos más grandes de la época moderna del futbol, existen muchas opciones para llenar tu colección de funkos de Messi y CR7.

1.- Selección argentina - Lionel logró todo con la albiceleste después de años de quedarse en la orilla, por ello sus fanáticos apreciarán este modelo en especial.

2.- Inter Miami - En este caso, muchos gustan en demasía de los uniformes de las Garzas de la MLS. Por esta razón podrías comprar el que más te agrade, con la indumentaria en rosa o en negro.

3.- Barcelona - Aquí sería investigar bien si la marca Funko tiene algún modelo. Sin embargo, la otra opción sería comprar un modelo de Messi y mandarlo a hacer con la indumentaria catalana en algún taller cercano a ti.

Cristiano Ronaldo - Mientras que estas son las opciones de funkos de Messi y CR7 enfocadas en el astro lusitano.

4.- Manchester United - Los que se dedican al coleccionismo de estas figuras, destacan el modelo de Cristiano Ronaldo con el Manchester United. Básicamente se convirtió en una pieza clásica de los inicios del portugués en la élite.

5.- Portugal - El atacante se convirtió en el referente histórico de Portugal, por ello hay algunos modelos que podrían convencerte con la playera del seleccionado nacional europeo.