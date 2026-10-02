5 partidos que NO te puedes PERDER el fin de semana del 2 al 4 de octubre | Horarios y dónde ver
Este fin de semana del 2 al 4 de octubre contará con una serie de partidos que simplemente no te puedes perder, por lo que aquí conocerás todo al respecto.
Este fin de semana pinta para ser uno de los más entretenidos y llamativos para los amantes del futbol internacional gracias a la cantidad de juegos que habrá a lo largo del mundo. Por tal motivo, aquí conocerás cuáles son los 5 partidos que definitivamente no te puedes perder del 2 al 4 de octubre.
Alianza Caliente.MX | Selección Nacional
Como sabes, la Liga BBVA MX se encuentra en un parón de actividades como la gran mayoría de torneos que existen en el planeta. Sin embargo, lo anterior no exime que otros partidos tengan un toque realmente atractivo por lo que las selecciones se disputarán en el campo.
¿A qué competiciones pertenecen los mejores partidos de este fin de semana?
La gran mayoría de juegos que aquí conocerás forman parte de la Liga de Naciones de la UEFA, un torneo que acapara a lo mejor que existe en Europa y que sin duda ha generado mucho interés por los roces y cruces que existen entre los mejores jugadores que hay en el mundo.
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El Xl de México 🇲🇽 que me gustaría ver ante Estados Unidos 🇺🇸:— Julio Rodríguez (@julioordz10) September 30, 2026
- ‘Tala’ inamovible
- Israel Reyes como LD en lugar de Jorge Sánchez y para hacer la salida de tres
- Campillo como dupla de Johan Vásquez
- Mateo Chávez como el LI para dar profundidad
- Erik Lira mediocentro… pic.twitter.com/DEU1ATQhYi
¿Cuáles son los mejores 5 partidos del fin de semana del 2 al 4 de octubre?
- Francia vs Italia: Un duelo entre dos de los países más importantes a nivel futbol se llevará a cabo este viernes a las 12:45 horas, compromiso que podrás ver a través de Sky Sports.
- Bélgica vs Turquía: A la misma hora y por el mismo canal estará el compromiso entre Bélgica y Turquía, dos selecciones que se verán las caras por primera vez en esta Nations League y que prometen mucha verticalidad en el campo.
- Estados Unidos vs México: Dentro de los partidos de preparación el duelo entre estadounidenses y mexicanos es, sin duda, el más interesante de todos. Este se programó para el sábado 3 de octubre a las 20:00 horas a través de Azteca 7.
- Croacia vs Inglaterra: El mismo sábado, pero a las 10 de la mañana por Sky Sports, se llevará a cabo el compromiso entre croatas e ingleses, un duelo entre dos selecciones que tuvieron una gran actuación en la Copa Mundial de la FIFA 2026.
- Portugal vs Noruega: Este es, sin duda, uno de los partidos que se roba las miradas este fin de semana. Cristiano Ronaldo se vería las caras con Erling Haaland el domingo a las 12:45 horas a través de Sky Sports; sin embargo, este encuentro ya no se concretará.