5 partidos que NO te puedes PERDER el fin de semana del 2 al 4 de octubre | Horarios y dónde ver

Este fin de semana pinta para ser uno de los más entretenidos y llamativos para los amantes del futbol internacional gracias a la cantidad de juegos que habrá a lo largo del mundo. Por tal motivo, aquí conocerás cuáles son los 5 partidos que definitivamente no te puedes perder del 2 al 4 de octubre.

Alianza Caliente.MX | Selección Nacional

Como sabes, la Liga BBVA MX se encuentra en un parón de actividades como la gran mayoría de torneos que existen en el planeta. Sin embargo, lo anterior no exime que otros partidos tengan un toque realmente atractivo por lo que las selecciones se disputarán en el campo.

¿A qué competiciones pertenecen los mejores partidos de este fin de semana?

La gran mayoría de juegos que aquí conocerás forman parte de la Liga de Naciones de la UEFA, un torneo que acapara a lo mejor que existe en Europa y que sin duda ha generado mucho interés por los roces y cruces que existen entre los mejores jugadores que hay en el mundo.

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El Xl de México 🇲🇽 que me gustaría ver ante Estados Unidos 🇺🇸:



- ‘Tala’ inamovible

- Israel Reyes como LD en lugar de Jorge Sánchez y para hacer la salida de tres

- Campillo como dupla de Johan Vásquez

- Mateo Chávez como el LI para dar profundidad

- Erik Lira mediocentro… pic.twitter.com/DEU1ATQhYi — Julio Rodríguez (@julioordz10) September 30, 2026

¿Cuáles son los mejores 5 partidos del fin de semana del 2 al 4 de octubre?