5 muñecos de colección de Messi que debe tener todo fan de la Pulga

En estos momentos se sabe que Lionel Messi se encuentra en la etapa final de su carrera y el reconocimiento y admiración que se tiene por uno de los mejores de la historia se expresa de diversas maneras. Por eso, para los pequeños en casa o para la persona que desee comprarlos, estos juguetes pueden ser una buena pieza para tu colección, demostrando la admiración que se tiene por el astro argentino.

LA NUEVA ERA | EL LEGADO DE RAFA MÁRQUEZ | CAPÍTULO 2

¿Por qué deberías comprar un juguete de Lionel Messi?

Tomando de pretexto que en próximas fechas se viene una época donde se acostumbra comprar regalos para niños y personas en general, podrías ahorrar y conseguir al mejor precio estos juguetes de Messi. Cada uno cuenta con ciertas particularidades, por eso presta atención e investiga bien estas propuestas de la IA de Google.

¿Cuáles son los mejores juguetes de Messi?

Figura de Acción Lionel Messi Escala 1/6 (Estilo Hot Toys) - Esta es una adquisición más de coleccionista que las que se presentarán en este listado, pues es una pieza muy realista que ofrece detalles y accesorios como la Copa del Mundo. Por eso, este puede ser un regalo para adolescente, joven y adulto.

Esta es una adquisición más de coleccionista que las que se presentarán en este listado, pues es una pieza muy realista que ofrece detalles y accesorios como la Copa del Mundo. Por eso, este puede ser un regalo para adolescente, joven y adulto. Figura de Acción Soccerstarz Lionel Messi Argentina Nuevo Uniforme - Esta figura del jugador argentino cumple con el estilo micro-stars, donde se destaca su manufactura artesanal donde se pintó a mano. Mide solo 5 centímetros y también es bastante de coleccionismo.

Esta figura del jugador argentino cumple con el estilo micro-stars, donde se destaca su manufactura artesanal donde se pintó a mano. Mide solo 5 centímetros y también es bastante de coleccionismo. Funko Pop Football Inter Miami Lionel Messi - Aquí se encuentra una figura totalmente hecha al estilo de esta marca, especial por ser de actualidad, el club donde milita el campeón del mundo con Argentina. Allí el reto es buscar el uniforme rosa o el negro de Las Garzas.

#seleccionargentina #messi #unboxing @sockers.arg ✨ Prepárate para hacer el unboxing de tu vida! Cuando abrís la caja y aparece Messi, todo cambia. Ese momento en el que ves cada detalle, la pose, la camiseta, la energía del campeón… pura magia de colección. 🐐💙🤍 Si sos fan, esta figura articulada es para vos. Si sos coleccionista, es imposible no tenerla. Y si te gusta el fútbol… bueno, ya sabés: Messi es Messi. 📍 Disponible en las mejores jugueterías y en Mercado Libre. ¿Querés más info? Avísanos y te pasamos todo. 🚀 #afa #argentinacampeon @Messi ♬ original sound - Sockers