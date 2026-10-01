5 muñecos de colección de Messi que debe tener todo fan de la Pulga
Lionel Messi es reconocible en todos lados y esta es una muestra de ello. Consigue los mejores juguetes del argentino, ideales para niños y adultos.
En estos momentos se sabe que Lionel Messi se encuentra en la etapa final de su carrera y el reconocimiento y admiración que se tiene por uno de los mejores de la historia se expresa de diversas maneras. Por eso, para los pequeños en casa o para la persona que desee comprarlos, estos juguetes pueden ser una buena pieza para tu colección, demostrando la admiración que se tiene por el astro argentino.
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¿Por qué deberías comprar un juguete de Lionel Messi?
Tomando de pretexto que en próximas fechas se viene una época donde se acostumbra comprar regalos para niños y personas en general, podrías ahorrar y conseguir al mejor precio estos juguetes de Messi. Cada uno cuenta con ciertas particularidades, por eso presta atención e investiga bien estas propuestas de la IA de Google.
¿Cuáles son los mejores juguetes de Messi?
- Figura de Acción Lionel Messi Escala 1/6 (Estilo Hot Toys) - Esta es una adquisición más de coleccionista que las que se presentarán en este listado, pues es una pieza muy realista que ofrece detalles y accesorios como la Copa del Mundo. Por eso, este puede ser un regalo para adolescente, joven y adulto.
- Figura de Acción Soccerstarz Lionel Messi Argentina Nuevo Uniforme - Esta figura del jugador argentino cumple con el estilo micro-stars, donde se destaca su manufactura artesanal donde se pintó a mano. Mide solo 5 centímetros y también es bastante de coleccionismo.
- Funko Pop Football Inter Miami Lionel Messi - Aquí se encuentra una figura totalmente hecha al estilo de esta marca, especial por ser de actualidad, el club donde milita el campeón del mundo con Argentina. Allí el reto es buscar el uniforme rosa o el negro de Las Garzas.
@sockers.arg ✨ Prepárate para hacer el unboxing de tu vida! Cuando abrís la caja y aparece Messi, todo cambia. Ese momento en el que ves cada detalle, la pose, la camiseta, la energía del campeón… pura magia de colección. 🐐💙🤍 Si sos fan, esta figura articulada es para vos. Si sos coleccionista, es imposible no tenerla. Y si te gusta el fútbol… bueno, ya sabés: Messi es Messi. 📍 Disponible en las mejores jugueterías y en Mercado Libre. ¿Querés más info? Avísanos y te pasamos todo. 🚀 #afa #seleccionargentina #messi #unboxing #argentinacampeon @Messi ♬ original sound - Sockers
- Minix Argentina Lionel Messi Figure - Con 12 centímetros de altura, esta figura que se indica es fabricada en PVC, puede ser una pieza digna de estar entre tus pertenencias. Incluso, cuenta con la licencia oficial de la AFA y con las 3 estrellas al portar la albiceleste.
- Figura Messi Sockers Futbol Argentina 83712 - Probablemente este es el juguete o figura más adecuada para niños, pues con 20 centímetros de alto, funciona como un muñeco de acción. Se indican hasta 10 articulaciones para recrear las mejores jugadas del 10 en casa o cuando el pequeño salga a las convivencias con la familia o amigos.