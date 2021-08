Horario y dónde ver en vivo la despedida de Messi

Barcelona, España. El ídolo argentino Lionel Messi citó a una conferencia de prensa para dar su versión de su despedida del club Barcelona. La conferencia la podrás ver en VIVO por aztecadeportes.com y la APP de Azteca a partir de las 5:00 A.M. tiempo del centro de México.

¡Azcino improvisa lo mejor de Tokyo 2020! | #Rappresentativo

La reunión de Messi con la prensa internacional será en el Auditorio 1899 del Camp Nou.

Hace unos días el club Barcelona anunció que no podría renovar el contrato de Lionel Messi por razones “económicas y estructurales”, ya que le era imposible inscribir al jugador en La Liga, al no poder cumplir con el ‘fair-play’ financiero.

Te puede interesar: El FC Barcelona inhabilita el número 10 de Messi

Tras la comparecencia del presidente del Barcelona, Joan Laporta, explicando su versión sobre la ruptura de las negociaciones, es el turno de Leo Messi, que había llegado a un acuerdo por cinco temporadas con la escuadra azulgrana, pero que finalmente tendrá que buscarse otro equipo en la recta final de su carrera.

+ Palabras de despedida de jugadores del Barcelona a Messi.

El defensa del Barcelona Gerard Piqué se despidió de Messi a través de las redes sociales señalando que con su marcha del club azulgrana “ya nada volverá a ser lo mismo”.

“Ya nada volverá a ser lo mismo. Ni el Camp Nou, ni la ciudad de Barcelona, ni nosotros mismos. Después de más de 20 años en el Club, dejarás de vestir la camiseta del Barça. La realidad, a veces, es muy dura”, apuntó Piqué.

“Nos conocimos en el 2000, teníamos 13 años y una carrera por delante. ¡Qué carrera! ¡La madre que nos parió! Si la hubiéramos diseñado en ese momento, era imposible hacerla mejor. ¡Una p*** locura!”, añadió.

Te puede interesar: Leyendas del Barcelona lamentan la salida de Lionel Messi

El delantero francés Antoine Griezmann también tuvo palabras de despedida para el “10” del Barcelona, “ seguro de que no es un adiós, sino un hasta luego”.

“Lo único que puedo decirte y que cada amante del fútbol lo pensará: ¡GRACIAS!”, comenta el delantero francés.

"¡Gracias por todo lo que has hecho en el Barcelona! Por la ciudad, por el club... ¡lo has cambiado todo! Estoy seguro de que no es un adiós, sino un hasta luego, y que tu camino volverá a cruzarse con el FC Barcelona”.