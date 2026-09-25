5 partidos que NO te puedes PERDER el fin de semana del 25 al 27 de septiembre | Horarios y dónde ver

La primera fecha FIFA después de la Copa Mundial de la FIFA 2026 finalmente ha llegado y, como era de esperarse, habrá mucho futbol internacional a lo largo de este fin de semana del 25 al 27 de septiembre, por lo que hemos escogido los cinco partidos que no te puedes perder por ningún motivo.

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Estos cinco partidos forman parte de la fecha FIFA incluyendo juegos amistosos y duelos oficiales como, por ejemplo, aquellos relacionados con la UEFA Nations League. Ante ello, debes saber que figuras como Cristiano Ronaldo, Erling Haaland y Kylian Mbappé estarán presentes en el terreno de juego.

¿Qué partidos no te puedes perder este fin de semana?

Italia vs Bélgica: El viernes 25 de septiembre, a través de Sky Sports, se llevará a cabo un duelo entre italianos y belgas, dos países con presentes totalmente distintos que se medirán en punto de las 12:45 horas.

El viernes 25 de septiembre, a través de Sky Sports, se llevará a cabo un duelo entre italianos y belgas, dos países con presentes totalmente distintos que se medirán en punto de las 12:45 horas. México vs Colombia: Será a través de Azteca 7 que podrás disfruta del debut que Rafael Márquez como técnico de la Selección Mexicana midiéndose a Colombia, una de las mejores selecciones de Sudamérica. El juego comenzará a las 18:00 horas.

Será a través de que podrás disfruta del debut que Rafael Márquez como técnico de la midiéndose a Colombia, una de las mejores selecciones de Sudamérica. El juego comenzará a las 18:00 horas. Inglaterra vs España: La Nations League presenta un juego entre dos de las cuatro mejores selecciones de la última Copa Mundial de la FIFA 2026, mismo que comenzará este sábado a las 12:45 horas.

¡DOBLE SESIÓN, DOBLE ESFUERZO! 🔥



Cuando el objetivo es grande, el trabajo no se detiene. ⚽



Así se vivió una jornada intensa de entrenamiento de nuestra Selección Nacional. 🎥 pic.twitter.com/EYDhsaYfv5 — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 24, 2026

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Alemania vs Grecia: Jurgen Klopp se dice listo para iniciar su nueva aventura como entrenador del combinado germano, y qué mejor que ante una escuadra que ha venido de más a menos en los últimos años. El partido se llevará a cabo este domingo a las 12:45 horas por Sky Sports.

Jurgen Klopp se dice listo para iniciar su nueva aventura como entrenador del combinado germano, y qué mejor que ante una escuadra que ha venido de más a menos en los últimos años. El partido se llevará a cabo este domingo a las 12:45 horas por Sky Sports. Noruega vs Portugal: Uno de los partidos que se roban por completo las miradas dado que enfrentará a Erling Haaland con Cristiano Ronaldo. Este duelo está programado para el 27 de septiembre a través de Sky Sports a las 12:45 de la tarde.

¿La Liga BBVA MX tendrá juegos este fin de semana?

El torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX será uno de los pocos que no tengan un parón de actividades el fin de semana del 25 al 27 de septiembre, por lo que los juegos más interesantes de la Jornada 9 serán el Cruz Azul vs Toluca, Tigres vs Puebla y Necaxa vs América.