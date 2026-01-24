Una de las cosas con las que tienen que lidiar las mujeres al momento de hacer ejercicio es el pelo, pues se debe buscar peinados que sean fáciles y rápidos para poder ir y hacer las sesiones de entrenamiento. No obstante, con estas 5 ideas para cabellos cortos o largos harán que te veas fabulosa, pese al sudor. Puedes complementarlo con estos 6 diseños de uñas para ir al gimnasio.

De acuerdo con un artículo del portal Glamour 25, estos peinados son sumamente duraderos, pues no importa que tan cargada sea tu rutina del día, tu cabello se mantendrá firme y sin verte destrozada por el entrenamiento. Conoce qué dice la psicología de las personas que no van al gimnasio debido a que les da vergüenza.

Peinados para cabello largo

1. Boxer Bradi. Como su nombre lo dice, este tipo de trenzas son las que más utilizan las boxeadoras al momento de entrenar o de pelear arriba del ring. No obstante, también son ideales para toda gymrat, ya que el pelo se mantiene firme.

TE PUEDE INTERESAR:



5 peinados de mujeres para ir al gimnasio: son ideales para cabello corto o largo|Pinterest

2. Bun alto: El peinado es ideal durante la época de calor, pues así evitarás sudar más de la cuenta, ya que todo el cabello se concentra en la parte alta de la cabeza.

5 peinados de mujeres para ir al gimnasio: son ideales para cabello corto o largo|Pinterest

3. Ponytail con ondas. La cola de caballo es un clásico para toda mujer si lo que busca un peinado fácil y rápido. Le puedes dar un mejor estilo si le das volumen al pelo.

5 peinados de mujeres para ir al gimnasio: son ideales para cabello corto o largo|Pinterest

Peinados para cabello corto

4. Upper braids: Este estilo consiste en hacer dos mini trenzas en la coronilla, a fin de que el cabello no termine arruinado tras el sudor. Es ideal para los cortes estilo bob.

5 peinados de mujeres para ir al gimnasio: son ideales para cabello corto o largo|Pinterest

5. Paliacate en la cabeza: Si no te dio tiempo de peinarte o vas después de un día complicado de trabajo, un as bajo la manga es un paliacate, así lucirás hermosa en cada rutina.