6 diseños de uñas que son perfectas para las mujeres que van al gimnasio: se ven preciosas

Acudir al gimnasio puede ser abrumador para varias mujeres y, en varios casos, optan por no ir para no dañar su manicure perfecto. No obstante, se ha vuelto tendencia las gym nails, que son diseños de uñas minimalistas que no afectarán en nada tu rendimiento deportivo ni dañarán tu modelo. Conoce los 3 ejercicios que te ayudarán a bajar esa molesta grasa abdominal.

De acuerdo con un artículo del portal Glamour, estos modelos de uñas son perfectos para uso diario y resistentes a cualquier actividad física, ya que son minimalistas y funcionales. Cabe resaltar que este manicure no busca llamar la atención. Por lo anterior, los diseños son clásicos y los colores neutros. Ojo, esto significa para la psicología que te dé vergüenza ir al gimnasio.

Los mejores diseños de uñas para llevar al gimnasio

1. French. Uno de los diseños clásicos y que son sumamente elegantes. Además, son ideales para llevar al gimnasio al no ser largas.

2. Cuadradas. Existen 2 tipos de uñas: las largas o las cortas, que en este caso esta última opción es la mejor, a fin de que no se te quiebren durante las rutinas.

3. Almendradas. Un estilo único y que ha tomado gran relevancia en los últimos años. Ojo, opta por un modelo corto.

4. Nude. Puedes llevar las uñas en color nude, pues le va bien a todos los tonos de pie y se verá sumamente elegante y limpio el manicure en el gimnasio.

5. Lechosas. Si de colores hablamos, este modelo es el ideal, ya que es tendencia durante la temporada otoño-invierno.

6. Naturales. Nada mejor que llevar unas uñas al natural, así no correrás el riesgo de que se te quebren a media rutina. No obstante, hay que elegir los mejores esmaltes, para que luzcan impecables.

Cabe destacar que estos diseños de uñas son todoterreno, pues aguantan desde una sesión de pilates o barres, hasta levantamiento de mancuernas en el gimnasio.