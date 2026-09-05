La fecha y HORARIO para ver el Cruz Azul vs Santos, por la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

El balón vuelve a rodar en el balompié nacional y la Máquina entra en acción. La Jornada 7 del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX nos trae un duelo entre dos escuadras históricas: Cruz Azul se mide ante los Guerreros del Santos Laguna en un encuentro que promete emociones de principio a fin sobre el terreno de juego.

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¿Cuándo y a qué hora juega Cruz Azul vs Santos?

Para que no se te pase por nada del mundo, aquí te dejamos todos los detalles del silbatazo inicial para este compromiso de fin de semana:

Fecha: Domingo 6 de septiembre de 2026

Domingo 6 de septiembre de 2026 Horario: 20:00 horas (Tiempo del Centro de México)

20:00 horas (Tiempo del Centro de México) Sede: Estadio Banorte

¿Cómo llegan Cruz Azul y Santos Laguna a la Jornada 7?

El cuadro de La Máquina de Cruz Azul salta a la cancha con la obligación absoluta de sumar de a tres en casa. Los cementeros se ubican en la décima posición de la tabla general con 9 puntos, manteniéndose en la pelea directa por un puesto para la Liguilla del torneo. Con un ataque explosivo y un bloque defensivo sólido, los dirigidos por Joel Huiqui buscan dar un golpe de autoridad ante su afición para consolidarse en la zona alta de la clasificación.

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Por su parte, Santos Laguna arriba a este compromiso con la urgencia de rescatar unidades en calidad de visitante. La escuadra albiverde marcha en el lugar 17 de la clasificación con apenas 1 unidad cosechadas. Tras un arranque irregular en el Apertura 2026, los de la Comarca Lagunera saben que no hay margen de error si quieren subir en la clasificación y aspirar a un puesto a la Liguilla.

La cita está pactada para este domingo 6 de septiembre a las 20:00 horas en el Estadio Banorte, donde seremos testigos de un choque en la Liga BBVA MX.

