3 ejercicios que ayudarán a hombres y mujeres a eliminar la grasa abdominal (y NO es la plancha)

Cuando se habla de reducir la grasa abdominal , muchas rutinas apuntan casi exclusivamente a la plancha. Sin embargo, el enfoque de un entrenamiento puede ir más allá. Trabajar todos los músculos que integran el core es clave para el equilibrio, la postura y la transferencia de fuerza entre el tren superior e inferior, por lo que es importante realizar

Instituciones de referencia como la Harvard Medical School explican que los ejercicios de core no solo buscan marcar el abdomen, sino lograr que estos músculos trabajen en conjunto. Esto se traduce en una mejor estabilidad corporal, mayor control de los movimientos y una postura más eficiente. Por eso, resulta indispensable llevar a cabo ciertos ejercicios.

|Canva

Los mejores ejercicios para reducir la grasa corporal

El entrenamiento de fuerza, del cual el trabajo de core forma parte, cumple un rol central en la composición corporal. Según especialistas del American Council on Exercise, aumentar la masa muscular mejora el gasto energético basal, lo que favorece la reducción de grasa corporal con el tiempo.

TE PUEDE INTERESAR:



Más allá de la siempre útil plancha lateral, existen otras actividades que pueden realizarse tanto en el gimnasio como en el hogar para perder grasa.

1. Plancha lateral. Aunque deriva de la plancha clásica, el énfasis cambia por completo. Este ejercicio activa con fuerza los oblicuos y mejora la estabilidad lateral del tronco, fundamental para movimientos de rotación y equilibrio.

Para realizarlo, se debe mantener la postura entre 30 y 45 segundos por lado y evitar que la cadera se desplome, ya que es fundamental que el cuerpo permanezca alineado en todo momento.

|Canva

2. Toques de hombro en posición de plancha alta. Este movimiento introduce un componente dinámico que obliga al core a trabajar contra la rotación. Para ello, se deben alternar toques de hombro (10 a 12 por lado) para mejorar el control abdominal y la coordinación.

3. Escaladores. También conocido como mountain climbers, es uno de los ejercicios más completos para integrar abdomen, piernas y sistema cardiovascular.

Consiste en llevar las rodillas al pecho de forma alternada, el core debe estabilizar el cuerpo en movimiento. Deben realizarse entre 20 y 30 repeticiones controladas para generar un estímulo intenso sin necesidad de impacto.