Estos son los 7 partidos más atractivos que se vivirán en la Fecha FIFA de octubre
México, Portugal y Francia son solo algunas selecciones que entrarán a escena durante esta Fecha FIFA correspondiente a octubre del 2025. ¿Qué juegos destacan?
El parón de Fecha FIFA permite a los clubes a tener un descanso obligatorio mientras las selecciones disputarán encuentros amistosos o, bien, de índole oficial. Ante este hecho, vale rescatar los mejores 7 partidos que habrá durante los próximos días, así como lo que se estará jugando en estos.
Por supuesto que los duelos entre México y Colombia y Ecuador llaman poderosamente la atención; sin embargo, esta Fecha FIFA también contará con partidos por demás llamativos no solo de este lado del continente, sino a nivel mundial. ¿Con cuál de todos estos te quedas?
¿Qué partidos destacan en esta Fecha FIFA de octubre?
El próximo viernes, Suecia y Suiza se verán las caras en un duelo más rumbo a la próxima Copa del Mundo, un compromiso que llama la atención por la paridad de ambas selecciones y también por el hecho de que cada una cuenta con grandes futbolistas en las mejores Ligas del mundo, mismos que se medirán en esta Fecha FIFA.
México vs Colombia y Portugal vs Irlanda, programados para este sábado, llaman la atención porque tres de estas cuatro selecciones ya están confirmadas para el siguiente Mundial, así como por la posibilidad de ver a Cristiano Ronaldo anotar una vez más con su escuadra con miras a alcanzar los 100 goles como profesional.
Para el lunes, Islandia y Francia se verán las caras como parte de las eliminatorias de la UEFA rumbo a la Copa del Mundo. Finalmente, los últimos tres compromisos que acaparan las miradas en esta Fecha FIFA de octubre involucran a selecciones como México, Ecuador, España, Bulgaria, Letonia e Inglaterra, respectivamente hablando.
Estos son los 7 partidos más importantes de la Fecha FIFA
- Suecia vs Suiza.
- México vs Colombia.
- Portugal vs Irlanda.
- Islandia vs Francia.
- México vs Ecuador.
- España vs Bulgaria.
- Letonia vs Inglaterra.
Vale mencionar que los dos juegos de la Selección Mexicana son de índole amistoso y, además, el Vasco Aguirre no podrá contar con algunas estrellas por lesión u otro tipo de razones, entre las que destacan Raúl Jiménez, Edson Álvarez, Henry Martín y Gilberto Mora.