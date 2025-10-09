deportes
Estos son los 7 partidos más atractivos que se vivirán en la Fecha FIFA de octubre

México, Portugal y Francia son solo algunas selecciones que entrarán a escena durante esta Fecha FIFA correspondiente a octubre del 2025. ¿Qué juegos destacan?

7-mejores-partidos-fecha-fifa-octubre.jpg
Instagram: Cristiano Ronaldo
Alan Chávez - Marktube
Internacional
El parón de Fecha FIFA permite a los clubes a tener un descanso obligatorio mientras las selecciones disputarán encuentros amistosos o, bien, de índole oficial. Ante este hecho, vale rescatar los mejores 7 partidos que habrá durante los próximos días, así como lo que se estará jugando en estos.

¡Gol de Cristiano Ronaldo! | Al-Akhdoud 0-2 Al-Nassr | Liga Saudí

Por supuesto que los duelos entre México y Colombia y Ecuador llaman poderosamente la atención; sin embargo, esta Fecha FIFA también contará con partidos por demás llamativos no solo de este lado del continente, sino a nivel mundial. ¿Con cuál de todos estos te quedas?

¿Qué partidos destacan en esta Fecha FIFA de octubre?

El próximo viernes, Suecia y Suiza se verán las caras en un duelo más rumbo a la próxima Copa del Mundo, un compromiso que llama la atención por la paridad de ambas selecciones y también por el hecho de que cada una cuenta con grandes futbolistas en las mejores Ligas del mundo, mismos que se medirán en esta Fecha FIFA.

México vs Colombia y Portugal vs Irlanda, programados para este sábado, llaman la atención porque tres de estas cuatro selecciones ya están confirmadas para el siguiente Mundial, así como por la posibilidad de ver a Cristiano Ronaldo anotar una vez más con su escuadra con miras a alcanzar los 100 goles como profesional.

Para el lunes, Islandia y Francia se verán las caras como parte de las eliminatorias de la UEFA rumbo a la Copa del Mundo. Finalmente, los últimos tres compromisos que acaparan las miradas en esta Fecha FIFA de octubre involucran a selecciones como México, Ecuador, España, Bulgaria, Letonia e Inglaterra, respectivamente hablando.

Estos son los 7 partidos más importantes de la Fecha FIFA

  • Suecia vs Suiza.
  • México vs Colombia.
  • Portugal vs Irlanda.
  • Islandia vs Francia.
  • México vs Ecuador.
  • España vs Bulgaria.
  • Letonia vs Inglaterra.

Vale mencionar que los dos juegos de la Selección Mexicana son de índole amistoso y, además, el Vasco Aguirre no podrá contar con algunas estrellas por lesión u otro tipo de razones, entre las que destacan Raúl Jiménez, Edson Álvarez, Henry Martín y Gilberto Mora.

Expediente Fut Azteca
Selección Mexicana
Portugal
