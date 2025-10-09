Estos son los 7 partidos más atractivos que se vivirán en la Fecha FIFA de octubre

El parón de Fecha FIFA permite a los clubes a tener un descanso obligatorio mientras las selecciones disputarán encuentros amistosos o, bien, de índole oficial. Ante este hecho, vale rescatar los mejores 7 partidos que habrá durante los próximos días, así como lo que se estará jugando en estos.

Por supuesto que los duelos entre México y Colombia y Ecuador llaman poderosamente la atención; sin embargo, esta Fecha FIFA también contará con partidos por demás llamativos no solo de este lado del continente, sino a nivel mundial. ¿Con cuál de todos estos te quedas?

¿Qué partidos destacan en esta Fecha FIFA de octubre?

El próximo viernes, Suecia y Suiza se verán las caras en un duelo más rumbo a la próxima Copa del Mundo, un compromiso que llama la atención por la paridad de ambas selecciones y también por el hecho de que cada una cuenta con grandes futbolistas en las mejores Ligas del mundo, mismos que se medirán en esta Fecha FIFA.

𝗗𝗘 𝗣𝗢𝗥𝗧𝗨𝗚𝗔𝗟 𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗢 𝗠𝗨𝗡𝗗𝗢 🌍 O nosso capitão é galardoado com o 𝗚𝗟𝗢𝗕𝗘 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗧𝗜́𝗚𝗜𝗢 nos #PortugalFootballGlobes 🐐🇵🇹 pic.twitter.com/3KCBPgFpW2 — Canal 11 (@Canal_11Oficial) October 7, 2025

México vs Colombia y Portugal vs Irlanda, programados para este sábado, llaman la atención porque tres de estas cuatro selecciones ya están confirmadas para el siguiente Mundial, así como por la posibilidad de ver a Cristiano Ronaldo anotar una vez más con su escuadra con miras a alcanzar los 100 goles como profesional.

Para el lunes, Islandia y Francia se verán las caras como parte de las eliminatorias de la UEFA rumbo a la Copa del Mundo. Finalmente, los últimos tres compromisos que acaparan las miradas en esta Fecha FIFA de octubre involucran a selecciones como México, Ecuador, España, Bulgaria, Letonia e Inglaterra, respectivamente hablando.

Estos son los 7 partidos más importantes de la Fecha FIFA

Suecia vs Suiza.

México vs Colombia.

Portugal vs Irlanda.

Islandia vs Francia.

México vs Ecuador.

España vs Bulgaria.

Letonia vs Inglaterra.

Nuestra Selección Mayor le manda sus mensajes de apoyo a la #Sub20 en el Mundial... Con mensajito especial para Gil Mora. 😛👋



Llegó el #BotePronto de @UnVasoDeLALA. 🥛



*Publicidad para México#PorMéxicoTodo 💚🤍❤️ pic.twitter.com/b2eKckSUc4 — Selección Nacional (@miseleccionmx) October 9, 2025

Vale mencionar que los dos juegos de la Selección Mexicana son de índole amistoso y, además, el Vasco Aguirre no podrá contar con algunas estrellas por lesión u otro tipo de razones, entre las que destacan Raúl Jiménez, Edson Álvarez, Henry Martín y Gilberto Mora.