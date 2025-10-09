deportes
EA Sports FC 2026: ¿Cuánto cuesta en cada consola en México y en dónde es más barato?

Han pasado algunos días desde que el EA Sports FC 2026 salió a la venta, por lo que luce interesante conocer cuál es su precio promedio en las consolas.

ea-sports-fc-2026-costo-mexico-consolas.jpg
Instagram: EA Sports FC
Alan Chávez - Marktube
Esports
Han pasado algunos días desde que oficialmente salió a la venta el videojuego de futbol más importante que existe en la actualidad. El EA Sports FC 2026 finalmente está a la venta, motivo por el cual en los siguientes párrafos podrás conocer en qué consola está más económico adquirirlo en la República Mexicana.

Participación histórica de la Selección Mexicana Femenil

Después de muchos rumores respecto al contenido que tendría, así como la nula participación -de nueva cuenta- de la Liga BBVA MX, el EA Sports FC 2026 se dice listo para volver a emocionar a millones de fanáticos a estos videojuegos, ya sea que estos cuenten con Nintendo, Xbox o, bien, Playstation.

¿Cuánto cuesta el EA Sports FC 2025 en Nintendo, Play Station y Xbox?

Lo primero que tienes que saber es que el EA Sports FC 2026 estará disponible para varias consolas, mismas que son las siguientes: Playstation 4 y 5, Nintendo Switch 1 y 2, Xbox Series S y X, PC y Stream. Dicho lo anterior, si tu intención es ahorrar un poco tu mejor opción será la PlayStation.

Y es que, si bien el precio podría variar de acuerdo con la tienda, el promedio de su costo para esta consola, según datos extraoficiales, es de 1,286 pesos; es decir, menor a los 1,400 que se puede encontrar para Xbox. Finalmente, Nintendo se queda con el tercer sitio al tener un costo de 1,600 pesos para el videojuego.

¿Qué novedades trae el EA Sports FC 2026 para esta nueva edición?

Esta nueva versión del videojuego, antes conocido como FIFA 2026, cuenta con un modo de jugabilidad impecable y animaciones que prometen enamorar a más de un fanático. De igual modo, cuenta con la posibilidad de jugar en línea con hasta 22 personas, hecho que te ayudará en tus noches de aburrimiento en el hogar.

¿Por qué el EA Sports FC 2026 ya no se llama FIFA?

La razón principal detrás de este cambio guarda relación al nulo acuerdo para renovar la licencia del nombre con la FIFA , por lo que el último videojuego que se lanzó bajo este formato fue en el año 2023. Así, ambas compañías decidieron darse un descanso después de casi tres décadas en constante comunicación.

