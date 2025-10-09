Cristiano Ronaldo, con un patrimonio mucho más GRANDE que Messi; ¿cuánto dinero tienen ambos?

El nombre de Cristiano Ronaldo se ha convertido en uno de los más solicitados por chicos y grandes por igual. La leyenda del futbol mundial no deja de conseguir dólares al por mayor y, de hecho, su patrimonio recientemente se confirmó que es más grande que el de Lionel Messi. ¿Cuánto dinero tienen ambos?

Messi fue presentado en su nuevo equipo

Hablar de Cristiano Ronaldo es hablar de uno de los futbolistas más importantes en la historia de este deporte y de un atleta que está cerca de llegar a los 1,000 goles. Esta cifra parece que persigue al astro portugués, pues es la misma a la que ha superado en millones de dólares según la última actualización de su patrimonio.

¿Cuál es el patrimonio de Cristiano Ronaldo y por cuánto le gana a Lionel Messi?

De acuerdo con información del portal Bloomberg (@business), el patrimonio neto de Cristiano Ronaldo alcanza una cantidad similar a las 1,045 millones de libras, convirtiéndose así en el primer futbolista en la historia en alcanzar tales números por encima, incluso, de Lionel Messi.

El patrimonio de Cristiano Ronaldo deriva del espectacular contrato que tiene con el Al Nassr de Arabia Saudita; sin embargo, también guarda relación con los negocios que el portugués tiene independientes al futbol, lo cual lo convierte en un exitoso empresario que ha sabido mover sus fichas hasta ahora.

Dicho lo anterior, ¿cuál es el patrimonio total de Lionel Messi? Según el medio Celebrity Net Worth, la fortuna del jugador del Inter Miami en este año ascendía a los 850 millones de dólares, pues así como Cristiano Ronaldo este también cuenta con negocios que, de cierta forma, son ajenos al futbol.

¿Lionel Messi y Cristiano Ronaldo jugarán el próximo Mundial 2026?

Si todo sale conforme se tiene establecido hasta ahora, tanto Lionel Messi como Cristiano Ronaldo formarán parte de la siguiente Copa del Mundo, a disputarse en 2026 en México, Estados Unidos y Canadá. De hecho, se sabe que el portugués no se retirará sin antes cumplir su deseo de ser el primer jugador en superar la barrera de los 1,000 goles.