Chivas enfrentará al América en Phoenix con 8 bajas clave

Las Chivas Rayadas del Guadalajara se preparan para enfrentar al América este sábado en un duelo amistoso en Phoenix, Arizona, aprovechando la pausa por la Fecha FIFA. Sin embargo, el técnico Gabriel Milito deberá sortear un panorama complicado, ya que el Rebaño Sagrado llega al encuentro con ocho bajas significativas que merman su plantel.

A pesar de estas ausencias, los rojiblancos buscarán mantener el impulso de sus tres victorias consecutivas en el Apertura 2025 ante Necaxa, Puebla y Pumas, además de repetir el triunfo 2-1 que lograron sobre las Águilas en la fase regular del torneo.

Bajas sensibles en Chivas

Entre las bajas más destacadas están Luis Romo y Raúl Rangel, quienes fueron convocados por la Selección Mexicana Mayor para los amistosos contra Colombia y Ecuador. Su ausencia deja huecos importantes en la contención y la portería, posiciones clave para enfrentar a un rival de la talla del América. Por otro lado, Hugo Camberos y Yael Padilla también son bajas, ya que se encuentran con la Selección Mexicana Sub-20 disputando el Mundial de Chile, donde el sábado enfrentarán a Argentina en los cuartos de final. Otro juvenil descartado es Samir Inda, quien apenas tuvo sus primeros minutos en la máxima categoría y que fue considerado por la Selección Sub-18 para una gira en Portugal.

Milito deberá meter mano en su esquema ideal

A estas ausencias se suman las de Roberto Alvarado, Alan Mozo y Erick Gutiérrez, quienes no hicieron el viaje a Estados Unidos debido a lesiones. La baja de Alvarado, un referente en el ataque, junto con la experiencia de Gutiérrez en el mediocampo y la solidez de Mozo en la lateral derecha, obligarán a Milito a realizar ajustes para mantener el equilibrio del equipo.

A pesar de estas adversidades, el Rebaño llega motivado y con la misión de imponerse nuevamente al América, como lo hicieron en el torneo regular. El duelo en Phoenix promete ser un choque trepidante, con Chivas buscando demostrar que, incluso con un plantel mermado, puede competir al más alto nivel contra el vigente subcampeón.

