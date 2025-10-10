Chivas recibirá una noticia que quizá no le guste mucho: es uno de sus jugadores preciados

Chivas recibirá la noticia de que Juárez FC hará válida la opción de compra por el defensa Diego Ochoa, quien está convertido en un crack con la Selección Mexicana en el Mundial Sub-20. Ello quizá no le guste mucho al Guadalajara, pues es uno de sus jugadores preciados, ya que actualmente es buscado por varios equipos de Europa, solo por detrás de Gilberto Mora .

El club fronterizo comprará la carta de Ochoa, quien llegó al equipo para el Apertura 2025 en calidad de préstamo, pues así lo anunció David Medrano Félix, periodista de TV Azteca Deportes. El también analista detalló que directivos de Juárez le confirmaron esta noticia a días de que se dispute el partido de Cuartos de Final entre Argentina y México, en el que a los aztecas se le abre una esperanza ante una baja .

@beboochoa Juárez FC hará válida la compra por Diego Ochoa, por lo que Chivas se quedará sin el jugador

“Bravos de Juárez va a comprar la carta de Diego Ochoa, me decía Álvaro Navarro y Fran, director deportivo del equipo, que es un hecho que van a ejecutar la opción de compra que tienen por parte del Guadalajara que les prestó a este jugador. [Además], aseguraron los dos que Chivas tiene una opción de recompra pagando una cantidad superior”, compartió Medrano Félix en su canal de YouTube.

TE PUEDE INTERESAR:



¿Cómo perdió Chivas a Diego Ochoa?

Chivas tenía en sus manos a Diego Ochoa, pero lo dejaron ir. Lo anterior, ya que el equipo rojiblanco lo utilizó tanto a él como a Alejandro Mayorga como moneda de cambio por Diego Campillo, quien llegó como refuerzo bomba al Guadalajara para el Apertura 2025.

Ochoa tuvo poca participación en Chivas, por lo que este cambio le vino bien para su carrera, pues antes de concentrarse con la Selección Mexicana Sub-20 disputó 4 partidos del Apertura 2025, según estadísticas de BeSoccer.

Cabe destacar que tanto Diego Ochoa como Diego Campillo son jugadores formados en Chivas, pero que el destino los puso en Juárez, donde uno de ellos destacó y vio su regreso nuevamente al conjunto de Guadalajara, mientras que el futbolista de 20 años apenas comienza a repuntar su carrera, con un posible destino hacia Europa.