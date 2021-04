El MSI pierde a un representante del Grupo A

El Mid Season Invitational (MSI), es uno de los eventos deportivos más importantes League of Legends, donde participan 12 regiones para demostrar quién es el gran merecedor de nombrarse campeón de este torneo.

El evento tiene una duración de 15 días, con batallas al mejor de uno, con su respectiva partida de ida y vuelta, solo ocho equipos pasan a la fase de grupos y comenzará el jueves 6 de mayo hasta el sábado 22 de mayo, el evento tendrá lugar en Reykjavik, Islandia, que cuentan con dos importantes museos, el Museo Nacional y el Museo de Saga, donde te cuentan la historia vikinga del país.

Debido a la contingencia que se vive actualmente en el mundo uno de los participantes desafortunadamente no podrá participar en esta edición del Mid Season Invitational 2021, debido a la restricción de viajes nacionales, el equipo que no podrá asistir y representar a su región es la escuadra Vietnam Championship Series (VCS).

Los organizadores de este evento ya comunicaron que exploraron innumerables posibilidades para que la escuadra VCS pudiera participar en la contienda de Islandia, pero todavía no han encontrado la forma correcta para que esto pueda suceder.

Los grupos B y C no serán afectados

El equipo de Vietnam (VCS) estaba pensado para comenzar en el Grupo A con los equipos, League of Legends Pro League (LPL), League of Legends Continental League (LCL) y League of Legends Circuit Oceania (LCO), así es como comenzará este torneo. “Este grupo ahora comenzará el torneo con los tres equipos restantes y los dos primeros avanzarán a la siguiente etapa de la competencia como se planeó originalmente. Los Grupos B y C no se verán afectados”.

Ya estamos ansiosos para que empiece este evento que dará inicio en menos de un mes y ya se han tomado desiciones difíciles para la seguridad de los jugadores y la experiencia de los fans.