Jugadora del América Femenil recibe amenzas de muerte

La futbolista del América, Renata Masciarelli, denunció a un seudo fan que la amenazó de muerte. A través de su cuenta de twitter la portera de las Águilas reveló la conversación con el involucrado, a quien reconoció como Paco.

Te puede interesar: Árbitros de Liga BBVA MX serán capacitados por la Cruz Roja

“Imagínate que te amenecen de muerte porque te rías de que te insulten” posteó la jugadora, junto con una foto donde expone al agresor.

“Te veo y te aviento el coche hacia tu camioneta o espero afuera de los departamentos y me vale m... si eres mujer. Te meto una madri... o mis amigos (lo harán), ya les dije, les di una feria y aceptaron estarte vigilando porque crees que andamos acá ya. Me vale que seas vieja, me voy sobre ti y te desmad... a golpes. ¿Muchos huev...? Ahora sí vas a ver la realidad.

Imagínate que te amenacen de muerte porque te rías de que te insulten… ¯\_(ツ)_/¯ pic.twitter.com/LAPxMEuyq3 — Renata Masciarelli (@MasciarelliR) August 2, 2022

Te puede interesar: Así va la tabla general de la Liga BBVA MX Femenil tras la Jornada 5