A 65 años de su nacimiento: así es la humilde casa donde creció Diego Maradona

Este 30 de octubre es el natalicio 65 de uno de los mejores jugadores del mundo, Diego Armando Maradona, quien en la actualidad tendría un precio impresionante si estuviera jugando . El argentino creció en una casa humilde, ubicada en Villa Fiorito, la cual fue declarada como Lugar Histórico Nacional y forma parte del turismo del municipio de Lomas de Zamora.

La vivienda de uno de los mejores jugadores del mundo en toda la historia, a quien le rendirán homenaje con una moneda conmemorativa por el Mundial 2026 , pasó de tener un alambrado semi caído con resto de cartones, plásticos y basura, a ser un lugar emblemático en la llamada “Comunidad de Dios”, según un reportaje del Canal 26 realizado en noviembre de 2024.

@news_digitales La casa de Diego Maradona actualmente está abierta al público y forma parte de una de las atracciones turísticas del municipio de Lomas de Zamora

Así luce la primera casa de Diego Maradona en la actualidad

La primera casa de Diego Maradona, ubicada en la calle Azamor #523, en el barrio de Villa Fiorito, actualmente luce colorida, pues en la fachada hay pinturas y lonas con la cara del argentino, ya que en 2021 fue declarado Lugar Histórico Nacional, por lo que tanto locales como turistas la pueden visitar y adentrarse donde el campeón del mundo en México 86 dio sus primeros pasos.

La casa tiene enfrente una puerta de alambrado para poder ingresar al patio de tierra. El interior se compone de 2 habitaciones y un comedor, donde se reunían los Maradona para comer.

A la vuelta de la vivienda se ubican las 7 canchitas donde Diego comenzó a patear el balón y formarse como futbolista en el equipo de Estrella Roja, que era entrenado por su padre. Hoy, ese lugar se le conoce como Club Social y Deportivo Estrellas Unidas, de acuerdo con el portal del Gobierno de Argentina.

[SOCIEDAD] "En casa de Diego": "Manu" Chao visitó la casa de Maradona en Villa Fiorito y agradeció a "todo el barrio" por el cariño. https://t.co/2hj30TOVET pic.twitter.com/FGsdffCOgX — ElCanciller.com (@elcancillercom) November 8, 2024

¿Qué fue de la casa de Diego Maradona después de que se marchó junto con su familia?

Diego Maradona y su familia se mudaron de casa en 1978 a una que se ubica en la calle Lascano #2257 en el barrio La Paternal en la Ciudad de Buenos Aires, un regalo que le hizo el Club Argentino Juniors por su cumpleaños 18; es decir, hace 47 años.

Por lo anterior, la madre del campeón del mundo, “Tota”, le regaló la vivienda de Villa Fiorito a una vecina, según un reportaje de Infobae. La casa le perteneció a ella hasta 2020, cuando se marchó junto a su hijo y un año después se convirtió en un lugar turístico.