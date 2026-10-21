HORA EXACTA para ver Utah Jazz vs Memphis Grizzlies en el debut de Karim López en la NBA en el partido: conoce mexicanos que han llegado a la liga

Los Memphis Grizzlies reciben al Utah Jazz este miércoles 21 de octubre a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, en el FedExForum. El encuentro abre la temporada 2026-2027 para ambos equipos y podría marcar el debut oficial de Karim López en la NBA. El sonorense forma parte de la plantilla de Memphis, aunque su participación dependerá de las decisiones del entrenador Tuomas Iisalo.

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Para el basquetbol mexicano, la expectativa va más allá del resultado. López tiene 19 años y fue seleccionado en el puesto 21 del Draft de 2026, una posición inédita para un jugador nacido en México. Detroit utilizó esa elección antes de que sus derechos pasaran a Memphis, donde el alero completó la preparación rumbo a su primera campaña.

Karim Lopez is officially locked in with the Memphis Grizzlies. The No. 21 pick in the 2026 NBA Draft has signed a multi-year contract after the Grizzlies opened a roster spot through the Kentavious Caldwell-Pope contract buyout. 🔒🐻 https://t.co/w8osJ4eIDF — Grizzlies Nation (@GrizNationCP) July 30, 2026

¿A qué hora juega Memphis Grizzlies vs Utah Jazz y qué esperar del partido?

El partido está anunciado para las 18:00 horas de la Ciudad de México. La sede será el FedExForum, casa de los Grizzlies, que comenzarán una nueva etapa después de la salida de Ja Morant.

El atractivo deportivo también está en la renovación de ambas plantillas. Memphis cuenta con jóvenes como Cameron Boozer y Zach Edey, mientras Utah incorporó a Darryn Peterson, una de las selecciones del Draft. Para López, entrar unos minutos sería suficiente para registrar su primer partido de temporada regular, aunque haber jugado en prtemporada no equivale todavía a un debut oficial.

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¿Qué mexicanos han jugado en la NBA antes de Karim López?

Antes de Karim López, cuatro basquetbolistas nacidos en territorio mexicano disputaron encuentros de NBA: Horacio Llamas, Eduardo Nájera, Gustavo Ayón y Jorge Gutiérrez. Llamas abrió el camino en 1997 con Phoenix Suns; Nájera construyó la trayectoria más extensa del grupo, con más de una década en la liga.

Ayón llegó a la NBA en 2011 y posteriormente regresó al basquetbol europeo, donde destacó con Real Madrid. Gutiérrez, por su parte, tuvo oportunidades con distintas franquicias. López podría sumarse a esa lista en una noche significativa: ningún mexicano había sido elegido antes en la primera ronda del Draft. Su presencia en la plantilla ya representa un salto importante y el siguiente paso será pisar la duela en un encuentro de campaña regular.