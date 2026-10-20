México vuelve al mapa histórico de la NBA: Karim López lidera la reconquista entre 125 jugadores extranjeros de 43 países

La NBA desde hace mucho tiempo además de hablar inglés, también se escucha el francés, serbio, esloveno y canadiense. Desde esta temporada también vuelve a escucharse el acento del norte de México. Entre los 125 jugadores internacionales que forman parte de los planteles inaugurales de la campaña 2026-27 aparece Karim López, un sonorense que devuelve la bandera tricolor a la liga de basquetbol más poderosa del planeta después de una década de ausencia.

Hay representantes de 43 países distribuidos en seis continentes, y los 30 equipos cuentan con al menos un extranjero. Francia encabeza la lista con 17 jugadores, seguida por Canadá con 16 y Australia con nueve. México tiene a Karim López, quien inicia su aventura con los Memphis Grizzlies.

Su presencia recupera una historia que quedó interrumpida tras el paso de Jorge Gutiérrez por la NBA en 2016. Diez años después, otro mexicano intenta construir su propio espacio en una competencia donde las oportunidades son escasas y el talento internacional se ha convertido en una de las principales fuerzas de la liga.

The NBA today announced that opening-night rosters for the 2026-27 season feature 125 international players from a record-tying 43 countries across six continents. All 30 teams feature at least one international player. 🇫🇷 - 17 players 🇨🇦 - 16 players 🇦🇺 - 9 players Dallas, Miami and Washington lead the league with 7 international players each. More: https://t.co/TkXlqH23Zu — NBA Communications (@NBAPR) October 20, 2026

La diferencia de representación también retrata el tamaño del desafío. Mientras Francia dispone de 17 jugadores y Canadá de 16, México deposita sus expectativas en un solo nombre. López llega con la responsabilidad deportiva de ganarse minutos y con el significado simbólico de abrir nuevamente una puerta para el basquetbol nacional.

Su camino tampoco siguió la ruta tradicional de las universidades de Estados Unidos. A los 14 años dejó Hermosillo para incorporarse a la cantera del Joventut Badalona, en España. Después continuó su desarrollo profesional con los New Zealand Breakers, en Oceanía, antes de convertirse en el primer jugador nacido en México elegido en la primera ronda del Draft de la NBA, con la selección número 21 de 2026.

Viva Mexico. — Karim López (@karim_lopez21) August 9, 2024

De Sonora a la NBA

El momento del Draft dejó una imagen de orgullo nacional. Cuando escuchó su nombre, Karim se emocionó hasta las lágrimas. En el interior de su saco llevaba la bandera mexicana, una manera de recordar sus raíces durante la noche que cambiaría su carrera.

Ahora deberá convertir esa promesa en minutos sobre la duela. Durante la pretemporada participó en los cuatro encuentros de Memphis, con ocho puntos y siete rebotes acumulados. El siguiente paso será buscar su debut oficial cuando los Grizzlies reciban al Jazz de Utah este miércoles 21 de octubre.

"Es cuestión de estar listos siempre, preparados para cualquier oportunidad. No sabes si vas a jugar 20 o 5 minutos, pero debes estar listo para ayudar al equipo a ganar", expresó López sobre su papel con Memphis en una teleconferencia.

La NBA inicia una temporada en la que el talento extranjero tiene un peso extraordinario. Los últimos ocho premios al Jugador Más Valioso han quedado en manos de cuatro figuras internacionales y, por primera vez en 13 temporadas, Francia supera a Canadá como el país extranjero con mayor representación.

En ese escenario de competencia global, México vuelve a tener un representante nacido en su territorio. De Hermosillo a Memphis, Karim López lleva una bandera que esperó diez años para regresar a los planteles de la NBA.

