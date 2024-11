¿A qué hora se corre el Gran Premio de Las Vegas?

El Campeonato Mundial de la Fórmula Uno está en la recta final con el Gran Premio de Las Vegas, como la antepenúltima carrera del año, la cual causa mucho interés pues el título de constructores ni el de pilotos está definido, y Las Vegas con su impacto mediático enmarcan este momento de la temporada.

La clasificación para Las Vegas GP, ya sucedió en el circuito urbano y callejero de ‘La ciudad que nunca duerme’, y el volante mexicano Sergio Checo Pérez no tendrá la mejor posición de salida, arrancando en la parrilla en el sitio 16.

Checo, de quien se dice mucho por su continuidad o partida del equipo Red Bull de Fórmula Uno, verá acción esta madrugada de domingo.

El horario oficial del GP de Las Vegas

La carrera de la Fórmula Uno, Gran Premio de Las Vegas, se corre a las 12:00 AM tiempo del centro de México, del domingo 24 de noviembre.

La hora local de la carrera es a las 10:00 PM del sábado 23 de noviembre y se disputa en ese horario, al ser un desafío nocturno, en el que la espectacularidad de Las Vegas se aprecia de mejor manera.

En Argentina, la carrera GP de Las Vegas, se verá a las 3:00 am, en tanto que en España, será a las 7:00 AM, en tanto que en Inglaterra será a las 6:00 AM, al igual que en Austria.

Gary A. Vasquez/USA TODAY Sports via Reuters Con Nov 21, 2024; Las Vegas, Nevada, USA; Mercedes AMG Petronas driver Lewis Hamilton (44) during practice for the Las Vegas Grand Prix at Las Vegas Circuit. Mandatory Credit: Gary A. Vasquez-Imagn Images

¿Cómo saldrán los pilotos en el Gran Premio de Las Vegas?

- George Russell

- Carlos Sainz

- Pierre Gasly

- Charles Leclerc

- Max Verstappen

- Lando Norris

- Yuki Tsunoda

- Oscar Piastri

- Nico Hulkenberg

- Lewis Hamilton

- Esteban Ocon

- Kevin Magnussen

- Zhou Guanyu

- Franco Colapinto

- Liam Lawson

- Sergio ‘Checo’ Pérez

- Fernando Alonso

- Alexander Albon

- Lance Stroll

- Valtteri Bottas