El Abelito vs Bull Terrier: cuánto pesa y mide cada uno de los peleadores de Ring Royale

El evento del Ring Royale tuvo resultados espectaculares y hubo peleas que hicieron emocionar al público presente en la Arena Monterrey y también a los espectadores que disfrutaban por el streaming gratuito de la velada. Uno de los combates más destacados fue el de Abelito vs Bull Terrier, quienes son de talla baja y tienen pesos muy distintos entre sí.

El evento organizado por Poncho De Nigris en México fue un éxito y el emparejamiento entre Abel Sáenz y Moisés Rodríguez fue uno de los mejores combates de boxeo amateur de la jornada, incluso con la diferencia de pesaje. Además, la pelea entre Abelito y Bull Terrie generaron memes en el Ring Royale 2026 por cómo uno mandó a la lona al otro.

Ring Royale asumió la diferencia de peso entre El Abelito vs Bull Terrier

Cualquier espectador podía observar a simple vista que había una notable diferencia de pesaje entre ambos competidores, pues se llevaban nada menos que 23 kilogramos, según la propia placa de presentación de la organización Ring Royale. Pues Bull Terrie tenía 53 kg de peso, mientras Abelito pesaba 30 kg.

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Lejos de esa diferencia de peso, la altura era prácticamente idéntica entre ambos. Bull Terrier mide 120 centímetros (1.20 m), según la propia placa de Ring Royale. En tanto, El Abelito tiene una altura de 114 centímetros (1.14 m). Es decir, Moisés Rodríguez superaba en todo a Abel Sáenz y se reflejó en el resultado.

Bull Terrier superó con creces a Abelito en el Ring Royale

La diferencia de 6 centímetros y 23 kilos fueron fácilmente evidenciadas en el cuadrilátero. Pues, tras mucho desgaste físico en los tres rounds, Bull Terrier demostró ser muy superior al Abelito, incluso mandándolo a volar a la lona. Sí, hizo notar su superioridad física.

Si bien no se logró un nocaut, la votación de los jurados fue sencilla y, por decisión unánime, Bull Terrie le ganó al Abelito tras disputarse los 3 asaltos del combate en el Ring Royale. Fue una de las peleas más vistas del evento, incluso a pesar de la diferencia de peso.