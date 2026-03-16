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Quién ganó las peleas de Ring Royale: los resultados de cada uno de los enfrentamientos de la cartelera

El evento donde celebridades y famosos se enfrentaron en boxeo fue todo un éxito

Quién ganó las peleas de Ring Royale: los resultados de cada uno de los enfrentamientos de la cartelera

Escrito por: Diego Gonzalez | DR

Con una transmisión gratuita por YouTube, TikTok y Twitch, finalmente se celebró el Ring Royale en la Arena Monterrey este domingo 15 de marzo. Entre las peleas más entretenidas, se destacaron la de Alfredo Adame ante Carlos Trejo y la de Bull Terrier contra Abelito. Además, la de Chuy Almada vs. Alberto del Río fue un caos.

Por otro lado, el combate entre Marcela Mistral y Karely Ruíz (que tuvieron que cambiar mucho su peso en la previa) tuvo a la primera de ellas como la ganadora a pesar de la falta de experiencia en peleas de este tipo.

Alfredo Adame noqueó a Carlos Trejo en Ring Royale 2026
Alfredo Adame noqueó a Carlos Trejo en Ring Royale 2026|Crédito: Ring Royale 2026

Entre las batallas que terminaron en nocaut, se destacó el gran nivel de Aldo de Nigris, quien fue “local” en la Arena Monterrey y consiguió la victoria en su combate.

TE PUEDE INTERESAR:

Todos los resultados del Ring Royale 2026

  • Alfredo Adame vs. Carlos Trejo: El "Golden Boy" se llevó la victoria con un KO técnico en el primer round. Trejo lo había mandado a la lona al inicio, pero Adame se recuperó y logró el nocaut.
  • Marcela Mistral vs. Karely Ruiz: "La Musa" dominó con técnica y se llevó el triunfo por decisión unánime tras tres asaltos, a pesar de no tener experiencia.
Ring Royale: este es el peso que tuvieron que subir o bajar Marcela Mistral y Karely Ruiz para poder pelear

  • Aldo de Nigris vs. Nicola Porcella: El regiomontano fue local y noqueó al peruano en el segundo round tras un descuido defensivo de Nicola.
  • Chuy Almada vs. Alberto del Río: Fue, sin duda, el momento más caótico de la noche. Almada estaba castigando físicamente a "El Patrón" cuando, en el tercer round, el equipo de seguridad de Del Río subió al ring. Tras la “batalla campal”, los jueces le dieron el triunfo a Chuy Almada por abandono/descalificación.
  • Bull Terrier vs. Abelito: Una pelea de mucho desgaste físico. Bull Terrier mostró una condición envidiable, manteniendo a raya a Abelito durante los tres asaltos. Fue victoria por decisión unánime.
  • Ronny vs. Yoiker: En un duelo destacado por la velocidad, Ronny fue mucho más certero y fue una decisión unánime a favor de él.
  • La Kyliezz y Georgiana vs. Mvgler y Velvetine: El único combate en parejas de la noche y el más cerrado de todos. Los jueces entregaron una decisión dividida que favoreció a La Kyliezz y Georgiana.
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