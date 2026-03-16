Quién ganó las peleas de Ring Royale: los resultados de cada uno de los enfrentamientos de la cartelera
El evento donde celebridades y famosos se enfrentaron en boxeo fue todo un éxito
Con una transmisión gratuita por YouTube, TikTok y Twitch, finalmente se celebró el Ring Royale en la Arena Monterrey este domingo 15 de marzo. Entre las peleas más entretenidas, se destacaron la de Alfredo Adame ante Carlos Trejo y la de Bull Terrier contra Abelito. Además, la de Chuy Almada vs. Alberto del Río fue un caos.
Por otro lado, el combate entre Marcela Mistral y Karely Ruíz (que tuvieron que cambiar mucho su peso en la previa) tuvo a la primera de ellas como la ganadora a pesar de la falta de experiencia en peleas de este tipo.
Entre las batallas que terminaron en nocaut, se destacó el gran nivel de Aldo de Nigris, quien fue “local” en la Arena Monterrey y consiguió la victoria en su combate.
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Todos los resultados del Ring Royale 2026
- Alfredo Adame vs. Carlos Trejo: El "Golden Boy" se llevó la victoria con un KO técnico en el primer round. Trejo lo había mandado a la lona al inicio, pero Adame se recuperó y logró el nocaut.
- Marcela Mistral vs. Karely Ruiz: "La Musa" dominó con técnica y se llevó el triunfo por decisión unánime tras tres asaltos, a pesar de no tener experiencia.
- Aldo de Nigris vs. Nicola Porcella: El regiomontano fue local y noqueó al peruano en el segundo round tras un descuido defensivo de Nicola.
- Chuy Almada vs. Alberto del Río: Fue, sin duda, el momento más caótico de la noche. Almada estaba castigando físicamente a "El Patrón" cuando, en el tercer round, el equipo de seguridad de Del Río subió al ring. Tras la “batalla campal”, los jueces le dieron el triunfo a Chuy Almada por abandono/descalificación.
- Bull Terrier vs. Abelito: Una pelea de mucho desgaste físico. Bull Terrier mostró una condición envidiable, manteniendo a raya a Abelito durante los tres asaltos. Fue victoria por decisión unánime.
- Ronny vs. Yoiker: En un duelo destacado por la velocidad, Ronny fue mucho más certero y fue una decisión unánime a favor de él.
- La Kyliezz y Georgiana vs. Mvgler y Velvetine: El único combate en parejas de la noche y el más cerrado de todos. Los jueces entregaron una decisión dividida que favoreció a La Kyliezz y Georgiana.