Quién ganó las peleas de Ring Royale: los resultados de cada uno de los enfrentamientos de la cartelera

Con una transmisión gratuita por YouTube, TikTok y Twitch, finalmente se celebró el Ring Royale en la Arena Monterrey este domingo 15 de marzo. Entre las peleas más entretenidas, se destacaron la de Alfredo Adame ante Carlos Trejo y la de Bull Terrier contra Abelito. Además, la de Chuy Almada vs. Alberto del Río fue un caos.

Por otro lado, el combate entre Marcela Mistral y Karely Ruíz (que tuvieron que cambiar mucho su peso en la previa) tuvo a la primera de ellas como la ganadora a pesar de la falta de experiencia en peleas de este tipo.

Alfredo Adame noqueó a Carlos Trejo en Ring Royale 2026|Crédito: Ring Royale 2026

Entre las batallas que terminaron en nocaut, se destacó el gran nivel de Aldo de Nigris, quien fue “local” en la Arena Monterrey y consiguió la victoria en su combate.

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Todos los resultados del Ring Royale 2026

Alfredo Adame vs. Carlos Trejo: El "Golden Boy" se llevó la victoria con un KO técnico en el primer round. Trejo lo había mandado a la lona al inicio, pero Adame se recuperó y logró el nocaut.

El "Golden Boy" se llevó la victoria con un KO técnico en el primer round. Trejo lo había mandado a la lona al inicio, pero Adame se recuperó y logró el nocaut. Marcela Mistral vs. Karely Ruiz: "La Musa" dominó con técnica y se llevó el triunfo por decisión unánime tras tres asaltos, a pesar de no tener experiencia.