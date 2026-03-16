Los memes más chistosos de las peleas de Ring Royale: no dejarás de reír en todo el día

Tras una jornada que se pudo disfrutar gratis por YouTube, TikTok y Twitch, el Ring Royale tuvo gran repercusión en las redes sociales, a tal punto de que se hicieron cientos de memes muy chistosos sobre las diferentes peleas, los momentos más divertidos y las cosas más bizarras que ocurrieron en la Arena Monterrey.

Con todos los resultados del Ring Royale confirmados, muchos fanáticos se dedicaron a hacer memes sobre lo ocurrido este domingo 15 de marzo. El nocaut de Alfredo Adame ante Carlos Trejo, el combate de Bull Terrier contra Abelito, el caos de Chuy Almada y el rincón de Alberto del Río y mucho más.

La jornada de boxeo amateur, destacando los combates de algunas de las celebridades más populares de México en el evento organizado por Poncho de Nigris, fue todo un éxito con millones de visitas en directo y las increíbles repercusiones en redes sociales. Si hasta el propio “Checo” Pérez se reía del evento.

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Ring Royale fue tan irreal ptm 🤣🤣 pic.twitter.com/nsLE746cLZ — El Javi (@Castillismo21) March 16, 2026

Los memes y las reacciones más chistosas en las redes sociales

Se dieron muchos memes y reacciones en las redes sociales acerca del Ring Royale. Checo Pérez, piloto mexicano de Fórmula 1, subió una historia con emojis de risa, se replicó el “meme de Spider-Man” con Julio César Chávez y Konnan Big; y hasta se hicieron videos con IA de Alfredo Adame besándose con Carlos Trejo.

Otro momento divertido fue cuando quisieron levantar a Karely Ruíz y el hombre que intentaba cargarla en sus hombros se caía al no poder aguantar su peso. Por otro lado, uno de los golpes de Bull Terrier mandó a volar a Abelito y provocó asombro y risas de los fanáticos.

La pelea entre Alfredo Adame y Carlos Trejo, descripción gráfica. 😂😂#RingRoyale pic.twitter.com/0nxbkIJKgE — A L e 𝕏 (@l0rdAlexX) March 16, 2026

Todos los resultados del Ring Royale 2026

Alfredo Adame le ganó a Carlos Trejo por nocaut

Marcela Mistral se impuso por decisión unánime ante Karely Ruiz

Aldo de Nigris le ganó a Nicola Porcella por nocaut

Konan a Julio César C: “Oye me confunde contigo” JAJAJAJAJAJA SE MAMOOOOOO #RingRoyale pic.twitter.com/9lEhjAc9ah — ★ Blueeye ★ (@bblueyeee) March 16, 2026

Chuy Almada le ganó a Alberto del Río por abandono / descalificación tras batalla campal

Bull Terrier se impuso por decisión unánime ante Abelito en la pelea de talla baja

Ronny le ganó por decisión unánime a Yoiker

La Kyliezz y Georgiana le ganaron por decisión dividida a Mvgler y Velvetine.

así la pelea entre alfredo adame y carlos trejo en el #RingRoyale pic.twitter.com/eU9cT5XuTK — rg (@rgg1994) March 16, 2026

Noticia de última hora

Alfredo Adame y Carlos Trejo anuncian que ya son amigos primeras imágenes desde el #RingRoyale#ULTIMAHORA pic.twitter.com/TItl2OAju0 — Osc@r.. (@YoSoyOscar11) March 16, 2026