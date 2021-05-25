Abraham Ancer y Carlos Ortiz clasifican a otro Major

Las buenas noticias para el golf mexicano continúan. Abraham Ancer y Carlos Ortiz seguirán sumando participaciones en los torneos más importantes a nivel mundial.

Luego de su aparición en el PGA Championship, Carlos Ortiz se clasificó al U.S. Open debido a su buena ubicación en el Ranking Mundial de Golf. El nacido en Guadalajara aseguró su participación en el tercer major de 2021, luego de terminar entre los 60 mejores del mundo durante la semana del 24 de mayo.

Actualmente, el mayor de los Ortiz ocupa el puesto 56, lo que le garantiza un lugar en el torneo que se disputará entre el 17 y el 20 de junio en el South Course de Torrey Pines, de la Jolla, California. Otros jugadores latinoamericanos que ya tienen su boleto asegurado son su compatriota Abraham Ancer, el chileno Joaquín Niemann y el colombiano Juan Sebastián Muñoz.

Te puede interesar: Abraham Ancer registró la mejor ronda del PGA Championship

Carlos Ortiz estará presente en su sexto Major y su tercer Abierto de los Estados Unidos. En 2016, el mexicano falló el corte, mientras que en Pebble Beach, en 2019 acabó en la 52ª casilla.

A pesar de la buena noticia, el campeón del Houston Open 2020, todavía no pudo garantizar su pasaporte para el Abierto Británico, que se jugará del 15 al 18 de julio en Royal St. George’s Golf Club, en Sandwich, Inglaterra, ya que sólo los 50 mejores golfistas del planeta hasta esta semana clasificaban para dicho evento.

Otros clasificados al US Open 2021 por la vía del Top 60 del OWGR son Christiaan Bezuidenhout, Sam Burns, Patrick Cantlay, Paul Casey, Corey Conners, Matthew Fitzpatrick, Russell Henley, Garrick Higgo, Max Homa, Matt Jones, Si Woo Kim, Jason Kokrak, Matt Kuchar, K.H. Lee, Robert MacIntyre, Victor Perez, Kevin Streelman, Matt Wallace y Lee Westwood.

Te puede interesar: Phil Mickelson consigue su segundo PGA Championship

Por otra parte, Abraham Ancer consiguió un lugar para el PGA Championship 2022, debido a que terminó empatado en el octavo lugar en Kiawah Island y el torneo le daba una exención a aquellos golfistas que terminaran en el top-15 del tablero.

