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Fútbol

Abraham Ancer y Gaby López lucen la bandera tricolor en Tokyo 2020

Abraham Ancer y Gaby López practican en el Kasumigaseki Country Club en Saitama, alistan últimos detalles de su presentación en los Juegos Olímpicos.

Gaby López y Abraham Ancer Tokyo 2020.jpeg

Escrito por: Azteca Deportes

El mundo del golf está causando una gran expectativa en la capital de Japón, dos de los golfistas profesionales que representarán a nuestro país ya se encuentran en Tokio deslumbrando con los colores de la bandera mexicana.

Gaby López, quien fuera abanderada en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 en el Estadio Olímpico, ya tiene varios días en el país nipón, mientras que Abraham Ancer, arribó desde Francia, luego de su participación semanas atrás en el Abierto Británico de Golf, The Open.

Golf Olímpico Mexicano.png

Golf Olímpico

Abraham Ancer y Carlos Ortiz, serán los primeros en entrar en actividad en el Club de Campo de Kasumigaseki, un club privado en Saitama, ubicado a cincuenta kilómetros al noroeste de Tokio.

La categoría masculina abarca del jueves 29 de julio al domingo 1 de agosto. En lo que respecta a la categoría femenil, Gaby López y María Fassi, lo harán del 4 al 7 de agosto.

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Calendario, el horario mostrado es en la hora local:

Golfistas Hombres

Ronda 1, jueves 29 de julio de 2021

Stroke play individual masculino

Club de campo de Kasumigaseki, 7:30

Ronda 2, viernes 30 de julio de 2021

Club de campo de Kasumigaseki, 7:30

Stroke play individual masculino

Ronda 3, sábado 31 de julio de 2021

Club de campo de Kasumigaseki, 7:30

Stroke play individual masculino

Ronda 4, domingo 1 de agosto de 2021

Club de campo de Kasumigaseki, 7:30

Stroke play individual masculino

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Golfistas Mujeres

Ronda 1, miércoles 4 de agosto de 2021

Club de campo de Kasumigaseki, 7:30

Stroke play individual femenino

Ronda 2, jueves 5 de agosto de 2021

Club de campo de Kasumigaseki, 7:30

Stroke play individual femenino

Ronda 3, viernes 6 de agosto de 2021

Club de campo de Kasumigaseki, 7:30

Stroke play individual femenino

Ronda 4, sábado 7 de agosto de 2021

Club de campo de Kasumigaseki, 7:30

Stroke play individual femenino

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