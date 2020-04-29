Extienden un año la clasificación del golf olímpico

LAUSANA, SUIZA.- La Federación Internacional de Golf y el Comité Olímpico Internacional han anunciado un ajuste en el sistema de clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 para dar lugar a la nueva fecha de competición de 2021.

A raíz del retraso de un año, los golfistas ahora acumularán puntos en el Ranking de Golf Olímpico (OGR) hasta el período que finalizará el 21 de junio de 2021 para los hombres y el 28 de junio de 2021 para las mujeres. El período de clasificación comenzó el 1 de julio de 2018 y, antes del aplazamiento, debería haber terminado este junio. El field, tanto en hombres como en mujeres, será de 60 jugadores.

El OGR se basa en el Ranking Mundial Oficial de Golf (OWGR) para hombres y el Ranking Mundial de Golf Femenino (WWGR). El 20 de marzo, las Juntas Directivas de la OWGR y la WWGR determinaron que las clasificaciones se suspenderían debido a la pandemia de Coronavirus COVID-19. A su debido tiempo, se hará un anuncio sobre la reanudación de cada clasificación respectiva.

El anuncio de la revisión por parte de la IGF siguió a la decisión del COI de posponer los Juegos Olímpicos y la posterior publicación de las reglas revisadas para la clasificación olímpica anunciadas el 2 de abril de 2020, que incluyó la relajación del período máximo de dos años y las enmiendas a los plazos de calificación. La IGF revisó las fechas dentro del sistema de calificación actual para reflejar estas nuevas fechas y presentó la versión revisada al grupo de trabajo de Clasificación del COI para su aprobación.

"Después de haber recibido del COI la confirmación de las fechas en que se celebrarán los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y los principios de clasificación, la forma más justa y equitativa de determinar los atletas que clasificarán fue alinear el sistema de calificación anterior con estas nuevas fechas", dijo Antony Scanlon, Director Ejecutivo de la IGF.

“Nos complace que el COI haya aprobado rápidamente estos cambios para proporcionar claridad sobre esta importante área. La IGF continuará trabajando estrechamente con el COI y Tokio 2020 para abordar las otras áreas en las que el aplazamiento de los Juegos afecta nuestro deporte y a nuestros atletas, para desarrollar los planes necesarios para resolverlos. Seguimos totalmente comprometidos a proporcionar competiciones de golf seguras y justas y una experiencia memorable para nuestros atletas cuando se lleven a cabo los Juegos Olímpicos en 2021".

