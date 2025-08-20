¡A 20 años! Aniversario del debut de Lionel Messi con la Selección Argentina

Lionel Messi cumplió este 17 de agosto el vigésimo aniversario de su debut con la selección absoluta de Argentina, un estreno que quedó marcado tanto por la espera de una futura leyenda como por un episodio inesperado. El entonces juvenil de 18 años ingresó como suplente en el amistoso disputado en Budapest ante Hungría el 17 de agosto de 2005; el partido terminó 2-1 a favor de Argentina.

El llamado a la mayor había llegado tras su destacada participación en el Mundial Sub-20 y por la decisión del cuerpo técnico encabezado por José Pékerman, que fue clave en la proyección de varios talentos jóvenes de aquella generación. La entrada de Messi se produjo en la segunda parte, en la que la Albiceleste intentaba cerrar un resultado positivo fuera de casa.

¿Que le sucedió a Lionel Messi en su debut con la Selección Argentina?

Sin embargo, la anécdota del debut no fue una jugada brillante sino una expulsión: apenas segundos después de entrar al campo, según distintos relatos, entre 40 y 47 segundos, el árbitro mostró la tarjeta roja por una acción con un defensor húngaro, lo que convirtió aquel debut en un arranque amargo y polémico. Lejos de empañar su carrera, aquella expulsión pasó a la historia como el primer tropiezo de un futbolista que posteriormente escribiría páginas memorables para su país.

¿Cómo ha sido la carrera de Lionel Messi con Argentina?

A dos décadas de aquel episodio, la evolución de Messi con la selección es inviable sin mencionar sus grandes hitos: se transformó en capitán, en referente y en pieza central de los mayores éxitos recientes del equipo nacional, consolidando una trayectoria que culminó con la obtención de títulos importantes a nivel continental y mundial. La relación entre el jugador y la camiseta albiceleste, construida entre logros y críticas, refleja un recorrido de resiliencia y liderazgo.

El aniversario 20 sirve para recordar no solo la anécdota curiosa de aquel debut, sino también para valorar el camino recorrido: desde un chico que entró con nervios y fue expulsado en su primera noche, hasta un icono que llevó a su país a triunfos históricos. Para aficionados y analistas, la fecha es un recordatorio de cómo los comienzos inesperados pueden formar parte del relato de los más grandes.

