Jugó en el América, fue campeón en Europa y ahora, lo quiere Mourinho

Edson Álvarez ya no cuenta en el West Ham United y las ofertas por hacerse de sus servicios no se han hecho esperar. El contención mexicano está en la mira de varios clubes europeos del ‘Viejo Continente’ y uno de ellos, es el Fenerbahce turco dirigido por ‘The Special One’ José Mourinho.

Formado en las Águilas del América, el capitán de la Selección Mexicana podría darse el lujo de cambiar la Premier League de Inglaterra por ser dirigido por uno de los estrategas más reconocidos de todos los tiempos. Campeón de La Liga con el Real Madrid, monarca de la UEFA Champions League con tres equipos distintos (Porto, Inter y Chelsea) y ahora, probando suerte con uno de los gigantes de la liga turca.

Capitán y campeón con Ajax

Dos títulos de la Eredivisie, Copa de los Países Bajos y una Supercopa de aquel país es el palmarés que puede presumir el ‘Machín’ a sus 27 años de edad en su paso por Europa. Después, West Ham United preguntó por sus servicios en 2023 y desembolsó 35 millones de euros por el entonces capitán del club de Ámsterdam.

En Inglaterra convivió con Lucas Paquetá, Mohamed Kudus, Jarred Bowen, Guido Rodríguez entre otros jugadores de talla internacional y en su siguiente posible paso podría compartir vestidor con nombres como: Nelson Semedo, Fred, Milan Skriniar, Sofyan Amrabat y Youssef En-Nesyri, todos ellos bajo el mando de Mou.

Se juegan la Champions League

Por si fuera poco, el club turco tiene la oportunidad de disputar la UEFA Champions League esta temporada, pero la tarea no será nada sencilla. El Fenerbahce se verá las caras con el Benfica de Portugal por un boleto a la competición de clubes más prestigiosa de todo el mundo. La ida será en el ‘Infierno’ turco y la vuelta se jugará en el Estadio da Luz.