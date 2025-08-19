Los mejores memes de la victoria del Real Madrid ante el Osasuna “Solo de penal pueden”

Este martes 19 de agosto del 2025, el conjunto del Real Madrid disputó su primer partido de la temporada en LaLiga ante el Osasuna, obteniendo sus primeros tres puntos al ganar 1-0 con gol de Mbappé desde los once pasos .

Durante el juego y tras el resultado, las redes sociales se llenaron de memes pues el equipo blanco ganó con un penal que algunos consideran dudoso y por el nivel que mostraron sus figuras en el terreno de juego.

Los mejores memes de la victoria del Real Madrid

Con el partido del Madrid, hubo ciertos aficionados que hicieron burla pues consideraron que el equipo blanco jugó de forma muy aburrida el encuentro.

De igual forma, hubo memes de diferentes aficionados de otros equipos por el penal que le marcaron al Real Madrid y que provocó el gol de Mbappé desde los once pasos.

Watched 40 minutes of Xabi Alonso’s Real Madrid pic.twitter.com/OEOZco6QHZ — MC (@CrewsMat10) August 19, 2025

Mbappe y vinicius cada que vez que entran al area pic.twitter.com/AkPpy4ybJf — Laminista🚀 (@Laminista2025) August 19, 2025

mbappé: “al hueco estoy solo” valverde: “pásala y la cambio de lado” vinicius en banda a 30 metros del defensa para no perder la titularidad:

pic.twitter.com/vxlt3mSPW7 — Maldildown (@maldildown) August 19, 2025

Mbappe en el Real Madrid es la representación de este meme: pic.twitter.com/T4RL4XbheX — ⌞𝐑𝐞𝐤𝐢⌝ (@RekiMP3) August 19, 2025