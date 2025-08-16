Daniel Ricciardo sufre un accidente de motocicleta y es hospitalizado

Daniel Ricciardo, uno de los pilotos más carismáticos y recordados de la Fórmula 1, se encuentra en un centro de atención tras sufrir un accidente en motocicleta en su natal Australia. El expiloto de Red Bull, McLaren y Renault disfrutaba de una salida en moto todo terreno en el norte de Queensland cuando perdió el control y terminó cayendo de manera aparatosa.

El percance, aunque no pasó a mayores, provocó que el australiano de 36 años fuera trasladado al Hospital Mossman. Los médicos confirmaron una lesión en la clavícula, por lo que recibió atención inmediata antes de continuar con la recuperación desde su hogar. Afortunadamente, está fuera de peligro, aunque el incidente encendió la preocupación de sus seguidores en todo el mundo.

F1 25: ¿El MEJOR simulador de Fórmula 1 de EA?

Te puede interesar: ¡De última hora! Fórmula 1 revela misteriosa imagen de Checo Pérez junto a Valteri Bottas

La nueva vida de Ricciardo lejos de la Fórmula 1

El accidente llega en un momento en el que Ricciardo está viviendo una etapa de introspección personal. Desde que quedó fuera de la Fórmula 1 tras perder su asiento con Racing Bulls en 2024, el australiano ha dedicado su tiempo a viajes, actividades al aire libre y a lo que él mismo describe como “volver a disfrutar de las cosas simples de la vida”.

En entrevistas recientes, Ricciardo confesó que este año ha sido una oportunidad para redescubrirse, con experiencias que van desde senderismo en Alaska hasta tiempo de calidad con su familia y amigos. También admitió que este retiro parcial le ha permitido ser más consciente, menos egoísta y enfocarse en el valor de la calma tras años de vivir a toda velocidad en la máxima categoría del automovilismo.

Te puede interesar: Ni Valtteri Bottas ni Daniel Ricciardo, este sería el compañero de Checo Pérez en Cadillac

Lo que viene para Ricciardo

Aunque su futuro en la Fórmula 1 parece cada vez más lejano, el accidente recuerda lo frágil que puede ser la vida incluso fuera de las pistas. Hoy, Ricciardo disfruta de una vida alejada del vértigo de la competencia, pero con la misma sonrisa que lo convirtió en uno de los pilotos más queridos del paddock.

El australiano tendrá que mantener reposo y seguir su tratamiento médico, pero lo más importante ya está confirmado: está fuera de peligro y con la oportunidad de seguir explorando esa faceta más tranquila que tanto presume.