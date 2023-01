“Aceptaré lo que venga, no me asusta nada": Dani Alves

Dani Alves sigue detenido en Barcelona. Luego de haber ingresado a prisión preventiva tras ser acusado de abuso sexual, el exjugador de Pumas toma el reto de estar en la cárcel

De acuerdo a información de diversos medios, el jugador de 39 años de edad había hablado desde el centro penitenciario de Brians 2.

“Me fui de casa con apenas 15 años. He superado en mi vida situaciones muy difíciles y complicadas. Ésta será una más que pasará. No me asusta nada.

“Aceptaré lo que venga. He superado situaciones muy complicadas y esta será una más. No me asusta nada”, fueron las palabras de Dani Alves tras poco más de una semana en prisión.

La condición para que Dani Alves pueda salir de prisión

El futbolista de Brasil fue acusado por una mujer de 23 años de edad, quien ante la jueza dijo que Dani Alves habría abusado de ella en el baño de un centro nocturno llamado Sutton en la ciudad de Barcelona.

Este lunes 30 de enero, el abogado del exjugador del Club Universidad Nacional habría pedido la salida del implicado de prisión preventiva con una serie de requerimientos.

El exjugador del cuadro de la UNAM podría llevar una pulsera para ser localizado por la justicia en libertad provisional, pues el caso sigue siendo investigado.

Y es que desde el pasado 20 de enero, cuando el zaguero fue detenido, la Fiscalía pidió que Dani Alves no pudiera salir bajo fianza debido al temor de que el defensor pudiera darse a la fuga debido a su capacidad económica.

