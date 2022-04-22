FOTOS: Toros caen ante Diablos en Juego Inaugural de LMB

Luego de una celebración a lo grande con conciertos, baile y diversión, los Toros se midieron ante los visitantes Diablos Rojos, ante 17 mil 896 almas en el Estadio Chevron, recinto en el que cayeron por 4-2.

El Juego Inaugural enfrentó al campeón, que ahora sufre por una abolladura de su corona, ante los Pingos, novena que presentó parte de su equipo estelar y le bastaron nueve entradas en la frontera para apuntarse el primer triunfo del año.

Regresó el beisbol a la LMB

El 15 de septiembre, el conjunto fronterizo completó en casa, una hazaña histórica al ligar cuatro triunfos sobre Leones de Yucatán para coronarse en el séptimo juego de la Serie del Rey en el final de la temporada 2021 y ahora, siete meses después, el rey de los deportes regresó a la misma plaza.

La pizarra la abrieron los Diablos Rojos del México

La pizarra se aperturó en la primera entrada con la visita, con anotación del jardinero Alejandro González, quien fue golpeado y más tarde anotó con elevado de sacrificio de Jorge Cantú, en tanto que los anfitriones igualaron a la brevedad con pasaporte a Junior Lake y doble de Félix Pérez con línea que alcanzó la barda.

Cantú produjo en el primer partido de su último año

Cantú, quien se retira este año, empujó la segunda rayita para la “pandilla escarlata” al abrirse el tercer episodio. Con rodado lento del “Bronco” a la antesala fue suficiente para que Jesús Fabela subiera el 2-1.

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Dos carreras más para los capitalinos en la sexta ronda, con jonrón solitario de Japhet Amador por el jardín derecho y doblete de Juan Carlos Gamboa que remolcó a Emmanuel Ávila para una abultada pizarra de 4-1.

Toros de Tijuana acortó la desventaja durante su última oportunidad, con batazo de Hernán Pérez, quien avanzó con “wild pitch” y completó el periplo con infield hit de Ricky Álvarez que marcó la pizarra final.

Toros de Tijuana sufrió su primera derrota en juegos inaugurales desde la campaña 2018, cuando cayeron en el Chevron ante Acereros del Norte, y ahora tienen récord de 6-4 en este clase de duelos.

Japhet Amador, el Jugador Más Valioso del juego Inaugural

Japhet Amador encabezó el ataque ganador con tres hits, entre ellos cuadrangular solitario; Juan Carlos Gamboa se fue de 4-3. El venezolano Ramón Flores conectó tres hits en cinco oportunidades y Jorge Cantú remolcó dos de las cuatro carreras.

Francis Martes consigue la victoria en el duelo de lanzadores

La victoria fue al récord de Francis Martes, en cinco episodios de una carrera, par de imparables, cinco ponches y un pasaporte. Gerson Bautista, Jeremy Jeffress, José Díaz y Roberto Osuna le preservaron la victoria. Osuna se agenció el salvamento.

Serie Inaugural continúa en Tijuana

Toros de Tijuana buscará igualar la serie inaugural, cuando se vuelvan a encontrar ante Diablos Rojos del México en duelo pactado para las 19:35 horas en el estadio Chevron.

Brennan Bernardino por la escuadra que dirige Homar Rojas abrirá, mientras que Juan Gabriel Castro mandará a Edgar Torres para iniciar en la lomita.