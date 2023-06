¿Santiago Giménez? ‘No creo que sea para un club grande como Napoli’, señalan en Italia

Santiago Giménez consiguió 23 goles con la camiseta del Feyenoord, en su primera temporada se adaptó muy bien a Europa y con Robin Van Persie como maestro, el atacante mexicanos ha podido pulir algunos recursos para ser el referente en el ataque del actual campeón en la Eredivisie.

“Van Persie me ha ayudado en muchos detallitos que yo no sabía, por ejemplo, antes de definir voltear a ver al portero rápido, la otra es controlar y en menos de tres segundo disparar a portería, movimientos de espalda y la otra es que cuando estés en el área que el defensa no te toque”, declaró en su momento Santiago Giménez a la prensa.

No recomiendan fichar a Santiago Giménez

La prensa italiana ha reportado un fuerte interés de la Lazio para concretar el fichaje de Santiago Giménez en el mercado de transferencias, evalúan un perfil similar al de Ciro Immobile y por tanto su relevo natural en el futuro. Pero no es el único equipo en la ecuación, pues se ha sumado el posible interés del Napoli, aunque no con la recomendación del antiguo agente del Chucky Lozano, Alessandro Monfrecola.

El agente italiano habló para RadioCRC y recomendó al Napoli no ir a buscar aún a Santiago Giménez en este mercado, pues considera que tiene margen por mejorar en el frente.

“Es un chico bueno y joven, en mi opinión necesita mejorar. No es uno de esos jugadores técnicos como Mertens, su evolución está por verse. No creo que pueda ser para un gran club como Napoli. Es un jugador fuerte en perspectiva. Si encuentra un jugador que le enseñe a jugar al fútbol, puede volverse fuerte”, sentenció Alessandro Monfrecola.

El atacante ha sido vinculado con diversos clubes como consecuencia de su gran nivel mostrado en su primer temporada con el Feyenoord, cabe destacar que tiene a un histórico como Robin Van Persie detrás de él, trabajando en la definición y los movimientos ofensivos. Además, el mexicano podría disputar la Champions League la siguiente campaña, ya que su club fue el monarca en la Eredivisie.