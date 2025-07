Santiago Gimenez revela que actual DT de Liverpool lo descartó por “gordo”

¡Momentos complicados! Santiago Gimenez, uno de los mejores jugadores mexicanos del momento y que actualmente milita en un gigante de Europa como el AC Milan de Italia, equipo que lo fichó después de tener una temporada de ensueño con el Feyenoord de Países Bajos, sin embargo, confesó que vivió una situación complicada tras ser descartado por Gerardo “Tata” Martino para jugar el Mundial de Qatar 2022.

En entrevista con el Escorpión Dorado, el exdelantero del Cruz Azul se sinceró sobre el que ha sido uno de los momentos más complicado en su carrera profesional, pues no solo se quedó sin cumplir el sueño de competir en una Copa del Mundo ya que su exentrenador Arne Slot, lo descartó por llegar con unos kilos de más a los entrenamientos.

“Cuando me dejaron fuera del Mundial me fui unos cuantos días a un velero y engordé bien cabrón, como ‘Thor Gordo’. Regresé a Feyenoord y el entrenador Arne Slot, que está en el Liverpool ahorita, me dijo “no cuento contigo” porque llegué bien gordo. Estaba gordo, subí como 5 kilos, y ahí güey, empecé a entrenar porque subí 4 o 5 kilos, y eso en el futbol es un chingo. Imagínate jugar con una pesa de 5 kilos, y ya me dijo que no contaba conmigo. Entrenamos a las 9 am y yo llegaba a las 7 a hacer aeróbico para bajar de peso y ponerme en forma. Lo bajé en chinga, en un mes llegué ya hasta estaba bajo peso y de ahí en ese torneo la rompí más”, dijo Santiago Gimenez.

Santiago Gimenez elige entre Raúl Jiménez y Henry Martín y da alineación para el Mundial 2026

Finalmente, Santiago Gimenez se dio tiempo para elegir al mejor delantero entre Raúl Jiménez y Henry Martín, además, dio su once ideal de México para el Mundial 2026 en donde sorprendió al elegir a Gilberto Mora.

“A mí Raúl me encanta y además estuvimos encerrados un mes en Copa Oro”, dijo Santiago Gimenez entre risas, eligiendo a RJ9 sobre la “Bomba Yucateca” y posteriormente dio su alineación titular para el partido inaugural del Mundial 2026.



Portero : Luis Ángel Malagón

: Luis Ángel Malagón Defensas : César Montes, Johan Vásquez, Rodrigo Huescas y Jesús Gallardo

: César Montes, Johan Vásquez, Rodrigo Huescas y Jesús Gallardo Mediocampistas : Edson Álvarez, Gilberto Mora, Alexis Vega y César Huerta

: Edson Álvarez, Gilberto Mora, Alexis Vega y César Huerta Delanteros: Santiago Gimenez y Raúl Jiménez