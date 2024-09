¡DE NO CREERSE! Renato Paiva felicita a Santos por quitarle el invicto al Toluca

Los Diablos Rojos del Toluca perdieron su primer partido en el Apertura 2024 de la Liga BBVA MX , el cual fue en contra de los Guerreros de Santos Laguna en el Territorio Santos Modelo por marcador de 2-0.

El descalabro de Renato Paiva y el “Chorizo Power” fue la sorpresa de la fecha 9 del actual torneo, ya que los del Estado de México llevaban ubicados en la parte alta de la tabla general, por su parte los Coahuilenses estaban en los últimos puestos del futbol mexicano.

“El campeonato está difícil para todos. Hay un partido hasta el gol de Santos, entramos muy bien en el partido, generando oportunidades, nos faltó eficacia, la eficacia que hemos tenido en otros partidos no la tuvimos. en la primera llegada efectiva con peligro hace gol, y a partir de ahí, mi equipo no pudo reaccionar, se perdió y empezó a jugar a algo que nosotros no jugamos: balones largos, perdemos el sentido posicional del juego y a partir de ahí el adversario gana confianza, te hace un gol y obviamente tienes que reaccionar”, comentó Renato Paiva tras sufrir su primera derrota en el semestre.

Toluca con la puntería desviada contra Santos

Los escarlatas tuvieron 18 remates, sin embargo, solo cuatro fueron a portería, de los cuales ninguno terminó dentro del arco de Carlos Acevedo, por parte de los Laguneros tuvieron 7 disparos, de los cuales cuatro fueron dentro de los tres postes.

“Es un partido raro, es un partido en que el adversario tu no sientes que no fue mejor que tú, defendió bien, pero aun defendiendo bien nosotros generamos oportunidades. No las hemos hecho, ellos sí y es felicitar a Santos Laguna por la victoria”, añadió el director técnico portugues en relación al enfrentamiento que tuvo contra los Guerreros de Santos Laguna.

