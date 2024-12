¿Cómo le fue a los mexicanos en Europa hoy domingo 15 de diciembre?

Hubo actividad de futbolistas mexicanos en el futbol de Europa. En la Serie A de Italia Johan Vásquez tuvo actividad y colaboró para que su equipo sumara un punto.

Johan Vásquez titular con el Genoa en partido contra el Milan

Fue en actividad de la Jornada 16 en la que el Genoa visitó San Siro en el marco del 125 aniversario del Milán. El zaguero mexicano disputó los 90 minutos del encuentro y fue clave para que su equipo no recibiera gol y el encuentro terminara igualado sin goles.

En el terreno de juego Vásquez tuvo el 94% de precisión en sus pases, completó 47 de 50 intentados. Tuvo un total de nueve acciones defensivas y dos recuperaciones dentro de propia área; asimismo ganó tres de cuatro duelos por tierra intentados.

Con este punto el Genoa ascendió a la posición 13 de la clasificación general y se encuentra lejos de los puestos de descenso, aunque en unidades son sólo dos puntos lo que tienen de diferencia, pues el tienen 16 unidades, mientras que el Cagliari, 18 en la tabla, tiene 14 a su nombre.

Guillermo Ochoa sigue sin jugar en Portugal

En Portugal también hubo actividad de la Primeira Liga. Jugó el AVS donde milita Guillermo Ochoa, quien no fue siquiera convocado por lo que no podía ser considerado para jugar. Con esto llego ya a cinco encuentros sin jugar, pues su último partido fue el pasado 9 de noviembre en el empate sin goles entre el Estoril y el AVS.

No se ha dado a conocer la razón oficial por la que Ochoa no está teniendo actividad, pero todo parece apuntar a ser un tema meramente futbolístico, pues Daniel Ramos no lo ha considerado ni para tenerlo en el banquillo de suplentes.

Esta misma razón podría ser suficiente para que Javier Aguirre no lo considere en su próxima convocatoria con la Selección Mexicana.