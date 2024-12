Guillermo Ochoa: Al nivel de Messi y Cristiano Ronaldo

Guillermo Ochoa, que juega actualmente en el equipo portugués AVS, asegura estar ilusionado de poder jugar un sexto Mundial representando a México en el 2026 como solo lo podrían hacer dos leyendas del futbol mundial, el argentino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo.

La baja de Guillermo Ochoa puede ser definitiva | En Caliente

“Sí, he jugado cinco Mundiales y un Mundial es algo muy especial, es una sensación especial, algo importante para un jugador. No todo el mundo llega a jugar cinco Mundiales, ni nadie ha estado en seis. Jugar un sexto Mundial, en México, sería muy especial para mí, para el fútbol mexicano, pasaría a la historia del futbol y ahora, a estas alturas, sólo lo podemos hacer tres jugadores: Ronaldo, Messi y yo. No es fácil como portero. Ellos marcan muchos goles, es más fácil marcar goles que defender. Quiero estar en el Mundial. Veremos si puedo hacerlo, sé que estoy al final de mi carrera, no es fácil, hay más lesiones, más dolor, es normal, así es la vida. A ver si lo consigo” declaró Memo Ochoa en entrevista para el portal ‘Flashscore’.

Te puede interesar: El récord que rompería Rodrigo Aguirre con la ‘ley del ex’ en la final ante Monterrey

El guardameta de 39 años y que ha tenido poco accionar con su equipo en los últimos encuentros en la liga portuguesa añadió:

“Empecé a jugar profesionalmente muy joven. Fue muy rápido. Debuté en México con el Club América cuando tenía 18 años. Jugar con 18 años en un club como el América no es fácil, es como si un portero portugués jugara con 18 años en el Benfica o en la selección de Portugal. No es fácil, se necesitan muchas cosas para jugar en un equipo grande. Tuve suerte de que mi entrenador, Leo Beenhakker, confiara mucho en mí. Llegué a la selección rápidamente, en 2004, en Atenas, con un entrenador como Ricardo La Volpe, que trabaja muy bien y sabe mucho de futbol”

El papel de Guillermo Ochoa en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

Ochoa habló sobre su participación con la Selección Mexicana en los Juegos Olímpicos de Tokio donde obtuvo la medalla de bronce.

“Sí, ese recuerdo es algo que se quedará conmigo para siempre. Los futbolistas no tenemos muchas oportunidades de participar en unos Juegos Olímpicos. Otros atletas, en otros deportes, pueden hacerlo muchas veces, pero en el futbol siempre es sub-23 y sólo tres pueden ser mayores. El seleccionador, Jaime Lozano, habló conmigo, me dijo que creía mucho en mí, en mi experiencia para ser capitán y ayudar al equipo. Hablé con Tata Martino, me dejó ir y conseguimos una medalla olímpica. Sólo perdimos la semifinal contra Brasil, en los penaltis. Estuvimos muy cerca de ganar una medalla de plata o de oro, pero esta medalla de bronce era importante para México…Esta medalla siempre quedará en mi corazón, en mi cabeza, en la historia de mi familia.

Por último declaró sobre las críticas que recibe por jugar en un equipo ‘humilde’ del futbol portugués y no buscar estar en un conjunto más reconocido del futbol europeo.

Te puede interesar: Un exjugador del Manchester City se convierte en presidente de su nación

Las críticas que recibe por jugar en el AVS

“Intento no pensar en ello. Si piensas así, no puedes conseguir más en tu carrera. Mi carrera con los clubes no fue fácil, me costó escribir mi historia. A veces la gente sólo ve los Mundiales que he jugado, y me alegro por ello, pero detrás de esos Mundiales hay una historia de superación, de trabajo, de crecimiento. La vida no siempre es una línea recta, hay momentos duros en los que tienes que trabajar para salir de esa situación para crecer y sentirte libre. A veces te toca mucha gente mala para el futbol. Esa es mi historia, salir del país, dejar que la gente me conozca. En España, la gente se hace una foto, me pide autógrafos. Si viajo a Italia, Arabia, Japón, la gente quiere hacerse una foto y me reconocen, también reconocen mi trabajo. Eso es lo más importante. Cuando llego a Portugal, la gente respeta mucho mi trabajo y eso es lo que a veces se olvida en nuestro país”.